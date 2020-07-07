Prepárense para un entrenamiento basado en la fuerza muy divertido y muy ridículo para toda la familia. Usarás lo que tengas en casa, así que no tengas miedo de ser creativo cuando busques objetos para mostrar tu fuerza sobrehumana.



Es hora de poner a prueba tus músculos. Rápido, intenso y con algunas sorpresas, este entrenamiento hará que toda la familia demuestre su poder. Los superhéroes no se comparan contigo.