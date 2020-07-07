Fuerza sobrehumana

Asesoramiento
Última actualización: 7 de julio de 2020

Por Nike Training

Fuerza sobrehumana

Canaliza a tus superhéroes internos y ayuda a tus hijos a ver qué tan fuertes son realmente.

Prepárense para un entrenamiento basado en la fuerza muy divertido y muy ridículo para toda la familia. Usarás lo que tengas en casa, así que no tengas miedo de ser creativo cuando busques objetos para mostrar tu fuerza sobrehumana.

Es hora de poner a prueba tus músculos. Rápido, intenso y con algunas sorpresas, este entrenamiento hará que toda la familia demuestre su poder. Los superhéroes no se comparan contigo.

Potencia tus movimientos

En este entrenamiento basado en la fuerza, vas a levantar el ánimo y tal vez incluso a uno que otro. Comienza buscando en la casa objetos pesados que sean seguros de levantar. Las botellas llenas de agua, las bolsas de ropa y los hermanos y hermanas pequeños, incluso las mascotas, son excelentes opciones. Cuando estés listo, comienza el entrenamiento como se describe.

Cuando llegues a las secciones de flexiones y sentadillas, elige a alguien para que muestre su fuerza sobrehumana. Deben seguir haciendo los movimientos mientras el resto de la familia elige varios objetos para agregar peso a su ejercicio. ¿Puede mamá hacer una lagartija con el perro en la espalda? ¿Puede tu pequeño levantar la ropa mientras hace sentadillas? Es hora de mostrar cuán fuertes son.

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Cuando llegues a las secciones de flexiones y sentadillas, elige a alguien para que muestre su fuerza sobrehumana. Deben seguir haciendo los movimientos mientras el resto de la familia elige varios objetos para agregar peso a su ejercicio. ¿Puede mamá hacer una lagartija con el perro en la espalda? ¿Puede tu pequeño levantar la ropa mientras hace sentadillas? Es hora de mostrar cuán fuertes son.

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Publicado originalmente: 7 de julio de 2020

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