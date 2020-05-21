Aprende a establecer objetivos específicos

Aprende a establecer microobjetivos
Entrenamiento y nutrición
Por Betina Gozo
Cómo convertir tus grandes sueños en tareas factibles de hacer y lograr.
Todos nos pusimos objetivos alguna vez. Establecerlos es fácil porque soñar en grande puede ser realmente divertido. Lo que es verdaderamente difícil, en cambio, es seguir adelante para hacer esos sueños realidad.
Mi consejo es tomar el objetivo grande y dividirlo en microobjetivos más específicos y factibles de hacer.
Por ejemplo, tengo clientes que me dicen que su objetivo es recuperar la figura. Ese es el objetivo general. Pero es fácil posponer todo hasta el día siguiente porque no hay una fecha límite y no hay una manera cuantitativa de medir si lo está alcanzando o no.
Por eso, les pido que sean más específicos a partir de allí. "Quiero recuperar la figura así que comenzaré a entrenar". Con esto, nos estamos acercando, pero todavía no es lo suficientemente específico.
"¿Cuál es el microobjetivo más pequeño en el que puedes dividir el objetivo general?"
Betina Gozo
"Quiero recuperar la figura, así que comenzaré por hacer tres entrenamientos por semana durante el próximo mes". ¡Bravo! Ese es un objetivo que puedes alcanzar.
O, tal vez, tu objetivo sea comer más sano. Decirlo de esa manera tan poco preciso que es casi demasiado grande para alcanzarlo.
¿Cuáles son las cosas esenciales que podrías hacer para ayudarte a alcanzar ese gran objetivo? Haz que esos sean tus microobjetivos.
Conviértelos en "quitaré los refrescos azucarados de mi dieta esta semana". O "reemplazaré mi tentempié nocturno de golosinas esta semana con una fruta". Te garantizo que si te dices: "no puedo comer golosinas" te sentirás abatido. Esa es una restricción, no es un objetivo. En su lugar, reformúlalo como algo que haces en pos de lograr ese gran objetivo.
Si sigues alcanzando tus microobjetivos (entrenar tres veces por semana o reemplazar las golosinas por la fruta), estoy seguro de que verás resultados importantes.