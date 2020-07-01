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Entrenar a los niños para tomar decisiones

Entrenamiento
Última actualización: 1 de julio de 2020

Por Nike Training

Entrenar a los niños para tomar decisiones
Entrenar a los niños para tomar decisiones

Tomar buenas decisiones puede ayudar a tus niños, y a ti, a mantenerse en movimiento y con una actitud positiva.

Cuando pasamos más tiempo en casa puede ser complicado mantener a los niños activos. Así que, hemos tomado aprendizajes de nuestra iniciativa Made to Play para brindarte un desglose semanal de las 6 claves de orientación que son perfectas para ayudar a motivar a los niños a reenergizarse y moverse.

La clave de esta semana es "decisión", así que acudimos con Njabulo Ngxongo, un Nike Coach para Sportstec en Soweto, Sudáfrica, para que nos ayudara a explicar cómo podemos empoderar a los niños para tomar decisiones.

Hazles preguntas

"Ser un entrenador no significa que tú 'dices', más bien debes escuchar y aprender", comenta Njabulo.

Haz preguntas para mostrarle a los niños que estás interesado en lo que piensan. "Permíteles expresar sus sentimientos al poder elegir, esto les permite practicar la toma de decisiones que mejoran su comportamiento, autoestima y habilidades de liderazgo".

Al aplicar lo que escuchaste de tus hijos podrás desarrollar la confianza y el respeto, lo que es genial para todos.

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Permíteles que guíen

Para mantener a los niños activos e interesados deja que se apropien de la experiencia. Permíteles que lideren durante el día y que creen sus propias actividades. "Permíteles que se expresen por medio del juego y permanece abierto a lo que sugieran", comenta Njabulo. "Eso los hace felices".

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Publicado originalmente: 15 de junio de 2020