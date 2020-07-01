Entrenar a los niños para tomar decisiones
Entrenamiento
Por Nike Training
Tomar buenas decisiones puede ayudar a tus niños, y a ti, a mantenerse en movimiento y con una actitud positiva.
Cuando pasamos más tiempo en casa puede ser complicado mantener a los niños activos. Así que, hemos tomado aprendizajes de nuestra iniciativa Made to Play para brindarte un desglose semanal de las 6 claves de orientación que son perfectas para ayudar a motivar a los niños a reenergizarse y moverse.
La clave de esta semana es "decisión", así que acudimos con Njabulo Ngxongo, un Nike Coach para Sportstec en Soweto, Sudáfrica, para que nos ayudara a explicar cómo podemos empoderar a los niños para tomar decisiones.
Hazles preguntas
"Ser un entrenador no significa que tú 'dices', más bien debes escuchar y aprender", comenta Njabulo.
Haz preguntas para mostrarle a los niños que estás interesado en lo que piensan. "Permíteles expresar sus sentimientos al poder elegir, esto les permite practicar la toma de decisiones que mejoran su comportamiento, autoestima y habilidades de liderazgo".
Al aplicar lo que escuchaste de tus hijos podrás desarrollar la confianza y el respeto, lo que es genial para todos.
Permíteles que guíen
Para mantener a los niños activos e interesados deja que se apropien de la experiencia. Permíteles que lideren durante el día y que creen sus propias actividades. "Permíteles que se expresen por medio del juego y permanece abierto a lo que sugieran", comenta Njabulo. "Eso los hace felices".