Entrenar a los niños para tomar decisiones

Cuando pasamos más tiempo en casa puede ser complicado mantener a los niños activos. Así que, hemos tomado aprendizajes de nuestra iniciativa Made to Play para brindarte un desglose semanal de las 6 claves de orientación que son perfectas para ayudar a motivar a los niños a reenergizarse y moverse.



La clave de esta semana es "decisión", así que acudimos con Njabulo Ngxongo, un Nike Coach para Sportstec en Soweto, Sudáfrica, para que nos ayudara a explicar cómo podemos empoderar a los niños para tomar decisiones.