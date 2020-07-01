Entrenamientos enérgicos para toda la familia

Prueba esta sesión de 15 minutos dos veces. Sí, al cuadrado y con tu mejor equipo. Den todo de sí.



En la primera ronda, los pequeños de la casa deberán crear una lista de reproducción con las cuatro canciones que oirán durante la primera vuelta. En la segunda, serán los mayores quienes elijan los temas con los que coronarán la sesión.



La resiliencia es encontrar la fuerza para seguir adelante y la música es la fuente definitiva de energía para cuando más tenemos que esforzarnos. Elijan unas cuantas canciones, pónganlas en cola y llenen de ritmo cada movimiento.



¡Liberarán todo el poder de esta media hora cuando toquen "Comenzar"!