Entrenamientos enérgicos para toda la familia

Cardio básico al cuadrado
Asesoramiento
Por Nike Training
Entrenamiento para la familia: potencia la energía de tu familia con esta media hora a toda marcha.
Haz que se pongan en marcha. Haz que se pongan en movimiento. ¡Y ayúdalos a aumentar la resistencia para seguir adelante! Este entrenamiento cargado de energía para toda la familia se basa en la inspiración mutua y en no darse por vencido. Pruébenlo.
La resiliencia es un elemento clave para mantenerse activo, por eso diseñamos esta actividad para convertirnos en campeones. Pon en movimiento a toda la familia para entrenar con este Cardio básico que los llenará de energía.
Agrega algo de ritmo
Prueba esta sesión de 15 minutos dos veces. Sí, al cuadrado y con tu mejor equipo. Den todo de sí.
En la primera ronda, los pequeños de la casa deberán crear una lista de reproducción con las cuatro canciones que oirán durante la primera vuelta. En la segunda, serán los mayores quienes elijan los temas con los que coronarán la sesión.
La resiliencia es encontrar la fuerza para seguir adelante y la música es la fuente definitiva de energía para cuando más tenemos que esforzarnos. Elijan unas cuantas canciones, pónganlas en cola y llenen de ritmo cada movimiento.
¡Liberarán todo el poder de esta media hora cuando toquen "Comenzar"!