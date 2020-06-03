Consejos para implicar a los niños

Una de las primeras cosas que puedes hacer es decirle a los niños que su opinión es esencial. Chaima dice: "En la Fundación Barça, todos los niños y niñas tienen un lugar donde pueden hablar y jugar. Así que déjalos liderar y proponer juegos y desafíos".



Al contribuir regularmente, los niños aprenden a tomar la iniciativa. "Es importante que los niños se sientan a cargo de sus propias elecciones", dice Chaima. Si los niños son tímidos o renuentes a pasar tiempo pensando en qué hacer, entonces asigna roles y responsabilidades para que todos sientan que tienen un papel que desempeñar. Chaima cree que es importante que los niños "sientan que son parte de todo el proceso. Esto los hará tener mayor seguridad y autoestima".