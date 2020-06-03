Consejos para implicar a los niños

Cómo entrenar para que los niños contribuyan
Movimiento
Por Nike Training
Por qué darles a los niños el poder de elegir les ayuda a participar más en el juego.
¿Buscas maneras de motivar a tus hijos a moverse? En este artículo, aprenderás acerca de una de las seis "C" para entrenar a los niños: contribución. Se trata de darles voz a los niños y ayudarlos a sentirse seguros en sus elecciones.
Cuando tienen tiempo libre, para los niños es fácil quedarse sentados. Por eso, tomamos las mejores partes de Made to Play, el compromiso de Nike de ayudar a los niños a mantenerse activos, para brindarte las 6 C del entrenamiento. En este artículo, Chaima, una educadora del proyecto en la Fundación Barça, comparte consejos sobre cómo hacer que los niños practiquen deportes en casa.
Los niños deciden
Una de las primeras cosas que puedes hacer es decirle a los niños que su opinión es esencial. Chaima dice: "En la Fundación Barça, todos los niños y niñas tienen un lugar donde pueden hablar y jugar. Así que déjalos liderar y proponer juegos y desafíos".
Al contribuir regularmente, los niños aprenden a tomar la iniciativa. "Es importante que los niños se sientan a cargo de sus propias elecciones", dice Chaima. Si los niños son tímidos o renuentes a pasar tiempo pensando en qué hacer, entonces asigna roles y responsabilidades para que todos sientan que tienen un papel que desempeñar. Chaima cree que es importante que los niños "sientan que son parte de todo el proceso. Esto los hará tener mayor seguridad y autoestima".
"Es importante que los niños se sientan a cargo de sus propias elecciones".
Chaima, Fundación Barça
Cambia de look como quieras
Mezcla juegos y ejercicios para que los niños se involucren más y estén siempre en movimiento. Chaima dice: "permite que los niños se abran y se expresen" para que puedan decir: "Oye, no tengo ganas de jugar fútbol hoy. Quiero jugar algo diferente". No hay una forma incorrecta de jugar. Es más importante enseñarles que pueden opinar. Chaima anima a las personas con las que trabaja a que "piensen por sí mismos y no se rijan por la norma". Recuerda, no te tomes las cosas tan en serio. Al final del día, son niños. Y los niños están hechos para jugar.