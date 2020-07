Consejos para implicar a los niños

Cambia de look como quieras

Mezcla juegos y ejercicios para que los niños se involucren más y estén siempre en movimiento. Chaima dice: "permite que los niños se abran y se expresen" para que puedan decir: "Oye, no tengo ganas de jugar fútbol hoy. Quiero jugar algo diferente". No hay una forma incorrecta de jugar. Es más importante enseñarles que pueden opinar. Chaima anima a las personas con las que trabaja a que "piensen por sí mismos y no se rijan por la norma". Recuerda, no te tomes las cosas tan en serio. Al final del día, son niños. Y los niños están hechos para jugar.