Celebra tus victorias durante el proceso

Celebra tus victorias
Entrenamiento y nutrición
Por Betina Gozo
Mantén la motivación al cambiar tu enfoque.
En cualquier nuevo desafío que asumas, naturalmente habrá algunos altibajos. Es importante celebrar las victorias en el camino para mantenerte positivo sobre tu proceso en general, ya que la positividad te motivará mucho más a seguir adelante que ser demasiado duro contigo mismo.
Por ejemplo, supongamos que te fijas la meta de comer algo verde en cada comida para aumentar tu consumo de vegetales. Generalmente lo haces, pero luego tienes un día en el que, por la razón que sea, las cosas no salen según lo planeado y no comes ninguna porción de verduras ese día. Hay dos formas de verlo:
Mucha gente de inmediato piensa "Bah, no logré mi meta. Fallé. Esto es demasiado dificil". Esto tiende a aumentar aún más la negatividad, lo que provoca los pensamientos del tipo "No soy lo suficientemente bueno. No puedo hacer esto", que los hacen rendirse.
“Es importante celebrar las victorias durante el camino para mantenerte positivo sobre tu proceso en general”.
Betina Gozo
Una forma más positiva de manejar ese día no tan perfecto es concentrarte en lo que lograste: “¡Bien, ayer logré comer verduras en cada comida, y mañana lo volveré a hacer!” o “¡Comer verduras cuatro días a la semana es mejor que la ensalada ocasional que solía comer!”
Cambia tu perspectiva de manera que te concentres en las victorias, no en los contratiempos.
También es una excelente idea recompensarte por las metas que logras a lo largo del proceso, para sentir que realmente estás celebrando tu arduo trabajo. Estas son algunas ideas:
- Autocuidado
Consiéntete con un baño relajante o tómate un tiempo para meditar.
- Compras
Cómprate algo que te motive a seguir tu camino saludable: un nuevo calzado deportivo o una hermosa ensaladera.
- Diario
Escribe tus logros en un diario. Para mí, verlo escrito me hace tomar una pausa y realmente notar cuánto trabajé para lograr algo.
Así que, la próxima vez que tu mente insista en enfocarte en el lado negativo de lo que no hiciste, intenta hacer ese cambio hacia una perspectiva positiva y date ánimos por lo que sí hiciste. ¡Y la próxima vez que cumplas tu meta, haz una pausa para realmente celebrar tu victoria!