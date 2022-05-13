El curl de bíceps perfecto

Como el nombre lo indica, el bíceps, ese músculo de dos cabezas que se extiende a lo largo de la parte superior del brazo, es la estrella del espectáculo aquí. Incluye el bíceps braquial, una cabeza larga y corta que ayuda a tus codos y hombros a levantar cargas. Es el músculo de "alarde" más prominente de tus brazos. Las flexiones también activan los braquiales, el vientre del bíceps, o la cabeza medial, y los braquiorradiales, que se extienden desde el antebrazo y te ayudan a flexionar el codo y rotar el antebrazo.



Aunque las flexiones estimulan directamente tus bíceps, tus músculos funcionan como un sistema, algunos en oposición, por lo que el movimiento desencadena un efecto dominó en la musculatura circundante. Más específicamente, cuando tus bíceps se acortan durante la porción concéntrica del ejercicio (donde flexionas el peso), tus tríceps deben alargarse para soportar esa contracción. Los deltoides anteriores (el músculo redondeado más externo de los hombros) se activan para crear un punto de anclaje fuerte y estable para la flexión. Si realizas el movimiento de forma correcta, o sea, sin balancear los brazos para obtener impulso, activarás tu centro.