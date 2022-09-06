4 beneficios del yoga aéreo

Cuatro beneficios del yoga aéreo, según instructores de yoga certificados
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Este entrenamiento hará que tu sangre bombee y te ayudará a poder hacer diferentes posturas de yoga.
Aunque el yoga aéreo puede estar asaltando las redes sociales estos días, la práctica tiene raíces antiguas. Y por una buena razón: tiene beneficios como el aumento de la salud cardiovascular y la mejora del equilibrio, entre otros.
"El yoga aéreo es un movimiento de todo el cuerpo que utiliza una tela especial llamada hamaca", explica Mariam Michael, RYT 200, instructora de yoga certificada. Con la hamaca, las posturas tradicionales de yoga, como las inversiones, pueden realizarse en el aire. El uso de la hamaca también fomenta la exploración de ciertas posturas, ya que puede sostener parte del peso del cuerpo, lo que permite un mayor estiramiento de lo que podría ser posible en el tapete de yoga.
Además, al experimentar con el yoga aéreo, te unirás a las miles de personas que han participado en esta práctica ancestral durante generaciones. "El yoga tiene un linaje en el que los asanas (posturas de yoga) se realizan con accesorios que se pueden colgar", explica Michelle Dortignac, E-RYT 500, instructora de yoga certificada.
Actualmente, las clases de yoga aéreo mezclan a veces elementos de "condición física, danza, acrobacias y pilates", agrega. Según el estudio y el instructor, Dortignac dijo que una clase puede centrarse en uno de estos elementos o combinarlos todos.
Ya sea que pruebes el yoga aéreo para profundizar en tu práctica de yoga o que quieras salir de la rutina, conoce los principales beneficios de este entrenamiento.
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Cuatro beneficios del yoga aéreo
1.Perfecciona las inversiones
Como la hamaca puede soportar parte o todo el peso del cuerpo, el yoga aéreo ofrece un punto de entrada accesible a las inversiones, posturas en las que la cabeza está por debajo del corazón.
Según Dortignac, ponerse boca abajo mejora la circulación, te pone en movimiento y te ayuda a divertirte. De hecho, una investigación de 2018 en la revista International Journal of Physiology afirmó que las posturas invertidas en el yoga ayudan a la "circulación efectiva de la sangre hacia el cerebro".
Incluso si eres un principiante, puedes ponerte boca abajo para practicar yoga aéreo. Sin embargo, Ben Scheu, entrenador certificado y maestro en ciencias especializado en Medicina del Deporte, destacó que estas posturas pueden ser arriesgadas para "cualquier persona con problemas circulatorios, problemas de retorno linfático, vértigos o enfermedades similares".
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Además, una investigación realizada en 2020 por la Universidad del Norte de Georgia descubrió que los pacientes con enfermedades cardiopulmonares, como la hipertensión o la enfermedad de arteria coronaria, pueden tener una serie de respuestas fisiológicas a las posturas invertidas, como cambios en la presión arterial y el consumo de oxígeno. Los investigadores concluyeron que algunas formas de inversión pueden ser beneficiosas para los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero es necesario seguir investigando.
Si tienes dudas sobre si las inversiones, o cualquiera de los movimientos del yoga aéreo, son adecuados para ti, consulta a un médico u otro profesional médico antes de intentar esas posturas. Siempre puedes omitir las inversiones al practicar yoga aéreo y centrarte en las posturas estándar con ayuda de la hamaca.
2.Mejora la salud cardiovascular
Un pequeño estudio realizado en 2016 con mujeres activas de entre 18 y 45 años, dirigido por el American Council on Exercise (ACE), descubrió que un programa de yoga aéreo de seis semanas aportó varios beneficios cardiovasculares, incluidas mejoras en los factores de riesgo cardiometabólico como la presión arterial, el colesterol HDL y el VO2 máximo entre las participantes.
El estudio concluyó que el yoga aéreo tiene beneficios similares a los de otras formas de ejercicio de intensidad moderada, como el aeróbico acuático y el tenis. También descubrió que "la participación normal en el yoga aéreo mejora la aptitud cardiorrespiratoria y modifica positivamente algunos de los principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares".
Además, un estudio de 2014 en el Journal of Clinical and Diagnostic Research divulgó los resultados de la eficacia del yoga en pacientes con insuficiencia cardíaca. Los participantes se dividieron en dos grupos: uno de ellos practicó yoga en el tapete, haciendo hincapié en las posturas tradicionales y los ejercicios de respiración, mientras que el otro grupo no se unió a la práctica de yoga.
Los resultados indicaron que un programa de yoga de 12 semanas "reduce la presión arterial y la carga sobre el corazón, además de mejorar la actividad parasimpática en pacientes con insuficiencia cardíaca". El sistema nervioso parasimpático ayuda al cuerpo a relajarse controlando funciones como la frecuencia cardíaca en reposo y la broncoconstricción para reducir la frecuencia respiratoria.
Aunque el estudio no incorporó el yoga aéreo en el experimento, las bases de la práctica que se encontraron correlacionadas con los beneficios positivos también se incluyen en las variedades aéreas, aunque se necesita una investigación más específica.
Si tienes problemas cardiovasculares o circulatorios, consulta a un profesional médico para que te asesore.
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3.Trabaja en la fuerza central corporal
El yoga aéreo puede ser un entrenamiento eficaz para el core, porque "ejercitar alrededor de la hamaca requiere fuerza en el core y los brazos", explica Dortignac. Cuando se realiza un movimiento más acrobático, se levanta el peso del cuerpo para colocarse en la hamaca.
"Si estás colgado boca abajo y tienes que sentarte, no puedes empujar desde el suelo para impulsarte", afirma. En cambio, tienes que involucrar los músculos abdominales, básicamente realizando una sentadilla cuando empiezas y terminas las inversiones.
Aunque no hagas las posturas más complejas, es probable que fortalezcas tu core al estabilizar tu cuerpo en el aire, explica Dortignac. A medida que avanzas con las posturas, "tu core entra en acción para realizar el movimiento y mantener la columna vertebral más estable". Por lo general, tu instructor te dará indicaciones para asegurarse de que seas consciente de tu compromiso con el core.
Una investigación publicada en 2009 en Journal of Bodywork and Movement Therapies, que evaluó las técnicas de yoga en el suelo como medio de entrenamiento de la estabilidad del core, destacó que la fuerza del core ayuda a regular la potencia en el tronco del cuerpo, lo que permite un movimiento más suave, eficiente y mejor coordinado de las extremidades. El artículo también señala que unos músculos del core bien acondicionados ayudan a reducir el riesgo de lesiones derivadas de una mala postura.
Además, en algunas posturas de yoga aéreo, la parte superior del cuerpo gira mientras se mantiene la estabilidad del tronco, lo que constituye una forma de entrenamiento rotativo del core. En otras, la rotación queda restringida. Se trata también de una forma de entrenamiento antirrotacional del core, en el que los músculos abdominales se apoyan en una carga para mantener la columna vertebral neutra y resistir el movimiento.
El entrenamiento antirrotación puede ser beneficioso para las tareas cotidianas porque "el core, por lo regular, funciona para evitar el movimiento en lugar de iniciarlo", afirmó el doctor Stuart McGill en un estudio publicado en 2010 en la revista Strength and Conditioning Journal. La ACE también destacó que los ejercicios antirrotación ayudan a "desarrollar una base estable para una variedad de patrones de movimiento, incluida la rotación".
4.Profundiza las posturas
El yoga aéreo puede ser útil para mejorar la flexibilidad. Cuando utilices la hamaca para practicar los asanas tradicionales de yoga, como la postura de inclinación hacia adelante, podrás profundizar en las posturas, ya que tu cuerpo está "haciendo menos trabajo (que en el suelo), lo que significa que puedes permanecer en la posición más tiempo", explicó Dortignac.
Cuando te acomodas y mantienes una postura, estimulas de forma estática un grupo muscular concreto, lo que significa que esos músculos se estiran sin moverse. Los estiramientos estáticos pueden ser una forma eficaz de aumentar la flexibilidad. Según un estudio de 2016 publicado en Physiotherapy Theory and Practice, los estiramientos estáticos son efectivos para aumentar la flexibilidad de los isquiotibiales entre los adultos jóvenes.
Algunas personas consideran que estirarse con la hamaca es más fácil que hacerlo de forma tradicional, ya que la hamaca soporta parte del peso del cuerpo. Esto quita presión a las articulaciones, por lo que puedes centrarte en lograr ciertas posturas, como la del triángulo, con menos tensión en el cuerpo, explicó Michael.
Texto: Hannah Singleton