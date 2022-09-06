4 beneficios del yoga aéreo

Aunque el yoga aéreo puede estar asaltando las redes sociales estos días, la práctica tiene raíces antiguas. Y por una buena razón: tiene beneficios como el aumento de la salud cardiovascular y la mejora del equilibrio, entre otros.

"El yoga aéreo es un movimiento de todo el cuerpo que utiliza una tela especial llamada hamaca", explica Mariam Michael, RYT 200, instructora de yoga certificada. Con la hamaca, las posturas tradicionales de yoga, como las inversiones, pueden realizarse en el aire. El uso de la hamaca también fomenta la exploración de ciertas posturas, ya que puede sostener parte del peso del cuerpo, lo que permite un mayor estiramiento de lo que podría ser posible en el tapete de yoga.

Además, al experimentar con el yoga aéreo, te unirás a las miles de personas que han participado en esta práctica ancestral durante generaciones. "El yoga tiene un linaje en el que los asanas (posturas de yoga) se realizan con accesorios que se pueden colgar", explica Michelle Dortignac, E-RYT 500, instructora de yoga certificada.

Actualmente, las clases de yoga aéreo mezclan a veces elementos de "condición física, danza, acrobacias y pilates", agrega. Según el estudio y el instructor, Dortignac dijo que una clase puede centrarse en uno de estos elementos o combinarlos todos.

Ya sea que pruebes el yoga aéreo para profundizar en tu práctica de yoga o que quieras salir de la rutina, conoce los principales beneficios de este entrenamiento.

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