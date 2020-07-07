Ayuda a tus niños a enamorarse del movimiento

Si te encanta entrenar, seguramente querrás que a tus hijos también les encante. Al darles el estímulo, la inspiración y las instrucciones que necesitan, puedes ayudarlos a comenzar a desarrollar un hábito de movimiento diario de por vida. Aquí te damos tres enfoques que te llevarán por el camino correcto.



Si tú y tus hijos han estado disfrutando de hacer actividad física juntos, ya sea que pateen el balón de fútbol alrededor del patio trasero o sigan los entrenamientos alegres en nuestro programa Fitness Adventure con Brian & Bella Nunez, ya están un paso adelante. La tecnología (televisores, computadoras, tabletas) tiende a mantener a los niños sentados, por lo que cualquier movimiento prolongado es una victoria para todos ustedes.



Probablemente tú y tus hijos solo se estén divirtiendo al hacer ejercicio, pero si quieres que el movimiento se convierta en un hábito de por vida, nunca es demasiado temprano para pensar en un panorama más amplio y a largo plazo. "Las experiencias que vives de niño pueden hacerte amar el ejercicio u odiarlo, potencialmente para siempre", dice Brian Nunez, Nike Master Trainer. "Como padres, queremos crear tantas experiencias positivas para nuestros hijos como sea posible mientras son jóvenes, antes de que la clase de gimnasia, los deportes, las competiciones y la vida en general se vuelvan más serios".



Disfrazar el ejercicio de juego es una manera de hacerlo, pero es posible que debas profundizar más para sentar las bases de una relación sana y duradera con la actividad. Aquí te decimos cómo.