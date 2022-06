5 Vorteile des Trainierens mit der Rudermaschine, erklärt von Expert:innen

Die richtige Körperhaltung auf der Rudermaschine kann auch zu einer allgemein besseren Körperhaltung führen. Im Jahr 2021 ermutigte eine Studie in Interdisciplinary Neurosurgery Chirurgen – die von starken Schmerzen aufgrund ihrer Körperhaltung bei chirurgischen Tätigkeiten berichten– eine Rudermaschine zu verwenden, um die Haltung zu verbessern und Muskelermüdung zu mindern.

"Zunächst ist es wichtig, dass die Person richtig sitzt und so die untere Wirbelsäule stabilisiert wird, damit sich der Oberkörper am Hüftgelenk vorbeugen kann und im Winkel nach vorne geneigt ist. Dabei sind die Schultern bei der Erholungsphase (oder Vorrollen) vor der Hüfte", erklärt Bergenroth. "So können die Athlet:innen in die "Catch Position" gelangen – den Beginn des Zugs – ohne weitere Vorbereitungen vornehmen zu müssen. Sie sind bereit für den Drive und den schnellen Richtungswechsel."

Für die richtige Sitzposition, so Bergenroth, stellt man sich einfach vor, man trägt Jeans mit Gesäßtaschen. Man sollte sich leicht vorbeugen (fast als würde man eine herkömmliche Hocke machen, um sich hinzusetzen) und den Po vorne auf dem Sitz platzieren sowie die Hüften drehen, sodass die (imaginären) Taschen direkt hinter einem sind.

Diver sagt auch, spannt man die Muskeln im Rücken und in den Schultern an, presst dabei die Schulterblätter zusammen und bewegt die Arme nach hinten, kann sich die Körperhaltung im Alltag verbessern. Ein Artikel im International Journal of Sports Medicine weist darauf hin, dass wenn die Schulterblattmuskulatur schwach ist, sich die Position der Schulterblätter ändert (was zu runden Schultern führen kann). Deshalb werden "Drückübungen" (wie das Zusammenpressen der Schultern beim Rudern) empfohlen, um die Schulterblattmuskeln aufzubauen und zu stärken, was zu einer besseren Körperhaltung führen kann.