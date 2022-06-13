So reinigt man Nike Air Force 1 Schuhe

So reinigt man Air Force 1 Schuhe
Produktpflege
Du möchtest, dass deine Air Force 1 Schuhe makellos bleiben? Mit diesen Reinigungstipps kannst du Flecken entfernen und dafür sorgen, dass deine Schuhe wieder wie neu aussehen.
Zubehör
- Backpulver
- Weißer Essig
- Weiße nicht-gelartige Zahnpasta
- Mizellenwasser
- Spülmittel (optional)
- Waschmittel (optional)
- Reinigungsalkohol (optional)
- Lederreiniger (optional)
Benötigte Utensilien
- Saubere Zahnbürste oder weiches Tuch
- Schmutzradierer
Dank der Auswahl an Farbgebungen und den High-, Mid- und Low-Top-Styles sind die Nike Air Force 1 Must-have-Schuhe. Gerade die komplett weißen Air Force 1 sind immer noch ein legendärer Style für Alltags-Streetwear.
Wenn du komplett weiße Air Force 1 Schuhe trägst, ist es wahrscheinlich, dass irgendwann Schmutz, Flecken oder Abrieb festzustellen sind. Um Verschmutzung entgegenzuwirken, sollte man wissen, wie die Air Force 1 sauber bleiben. Sieh dir diese Tipps an, um sie aufzufrischen und wieder fit für deine Sammlung zu machen.
Die besten Haushaltsmittel, um die Air Force 1 zu reinigen
Wenn du deine komplett weißen Nike Air Force 1 so gut wie immer anhast, kann es schwierig sein, sie in makellosem Zustand zu halten. Der Schlüssel zu sauberen Schuhen ist, essenzielles Schuhputzzubehör zur Hand zu haben. Glücklicherweise sind viele effektive Mittel im Haushalt zu finden.
1.Baking Soda and White Vinegar
Baking soda and white vinegar are effective home remedies for stubborn stains on leather shoes. When it comes to Air Force 1s, this combo is best used as a spot cleaner.
Make a solution with one tablespoon of baking soda, two tablespoons of white vinegar and a cup of water. Use a brush or a cloth to apply the mixture to the shoe and gently scrub away dirt and debris.
Tip: Another benefit of cleaning shoes with baking soda is that it’s a natural odor neutralizer, so it helps keep your shoes smelling fresh and clean as well.
2.Toothpaste
If you don’t have baking soda or vinegar on hand, a white, non-gel toothpaste can serve as an alternative cleaning solution. It works on dirt, stains and even scuff marks.
First, wipe down your shoe with a damp cloth to remove any excess dirt or debris. Then, use a soft brush or cloth to apply the toothpaste to any dirty areas. Gently scrub the toothpaste on dirty areas, then wipe the whole shoe clean when done.
3.Micellar Water
While micellar water is designed to cleanse the skin, it’s also gentle enough to use on leather shoes. The molecules in micellar water act on dirt and oil, pulling them away from the surface and leaving your shoes clean and white.
4.Household Cleaning Eraser
If you’re wearing your Air Force 1s all the time, it’s a good idea to have a cleaning eraser at home for quick and easy cleaning. To use it on your shoes, simply dip it in water and use it to scrub out stains from the leather upper and the sole of the shoe.
So entfernst du Grasflecken auf den Air Force 1
Während ein feuchtes Tuch und ein sanftes Reinigungsmittel gegen viele Flecken auf deinen Schuhen wirken, könnte ein Spezialreiniger für hartnäckigere Flecken erforderlich sein. Zum Entfernen von Grasflecken kannst du Reinigungsalkohol, Essig oder einen Lederreiniger verwenden.
Tauche zunächst einen Wattebausch oder ein Tuch in Isopropylalkohol ein und betupfe den Fleck damit. Vielleicht hilft das bereits. Falls nicht, gib weißen Essig auf den Fleck und lass ihn 30 Minuten einwirken, bevor du die Stelle mit einer Zahnbürste reinigst. Du kannst zur Fleckenbekämpfung auch einen speziellen Lederreiniger kaufen.
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So reinigst du weiße Schnürsenkel
Schnürsenkel können in der Waschmaschine gewaschen werden, mit Spülmittel oder einer Lösung aus Wasser und Waschmittel.
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Häufig gestellte Fragen
Kann ich Air Force 1 Schuhe in der Waschmaschine waschen?
Wie reinigt man Air Force 1 Wildlederschuhe?
Befeuchte dazu den Zipfel eines Tuchs mit etwas Wildlederreiniger, weißem Essig oder Reinigungsalkohol. Achte darauf, den Schuh nicht mit Flüssigkeit zu durchtränken, sondern das Wildleder nur leicht zu befeuchten. Arbeite die Flüssigkeit mit schnellen Seitwärtsbewegungen in das Wildleder ein und lass es anschließend trocknen. Sollte der Fleck danach immer noch sichtbar sein, wiederhole das Ganze.
Text: Lesly Gregory