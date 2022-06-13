So reinigt man Air Force 1 Schuhe

Produktpflege

Du möchtest, dass deine Air Force 1 Schuhe makellos bleiben? Mit diesen Reinigungstipps kannst du Flecken entfernen und dafür sorgen, dass deine Schuhe wieder wie neu aussehen.

Letzte Aktualisierung: 16. Oktober 2023
5 Min. Lesezeit
Erforderliche Zeit
15 Min.
Voraussichtliche Kosten
5 $

Zubehör

  • Backpulver
  • Weißer Essig
  • Weiße nicht-gelartige Zahnpasta
  • Mizellenwasser
  • Spülmittel (optional)
  • Waschmittel (optional)
  • Reinigungsalkohol (optional)
  • Lederreiniger (optional)

Benötigte Utensilien

  • Saubere Zahnbürste oder weiches Tuch
  • Schmutzradierer

Dank der Auswahl an Farbgebungen und den High-, Mid- und Low-Top-Styles sind die Nike Air Force 1 Must-have-Schuhe. Gerade die komplett weißen Air Force 1 sind immer noch ein legendärer Style für Alltags-Streetwear.

Wenn du komplett weiße Air Force 1 Schuhe trägst, ist es wahrscheinlich, dass irgendwann Schmutz, Flecken oder Abrieb festzustellen sind. Um Verschmutzung entgegenzuwirken, sollte man wissen, wie die Air Force 1 sauber bleiben. Sieh dir diese Tipps an, um sie aufzufrischen und wieder fit für deine Sammlung zu machen.

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Die besten Haushaltsmittel, um die Air Force 1 zu reinigen

Wenn du deine komplett weißen Nike Air Force 1 so gut wie immer anhast, kann es schwierig sein, sie in makellosem Zustand zu halten. Der Schlüssel zu sauberen Schuhen ist, essenzielles Schuhputzzubehör zur Hand zu haben. Glücklicherweise sind viele effektive Mittel im Haushalt zu finden.

  1. 1.Baking Soda and White Vinegar

    So reinigt man Nike Air Force 1 Schuhe

    Baking soda and white vinegar are effective home remedies for stubborn stains on leather shoes. When it comes to Air Force 1s, this combo is best used as a spot cleaner.

    Make a solution with one tablespoon of baking soda, two tablespoons of white vinegar and a cup of water. Use a brush or a cloth to apply the mixture to the shoe and gently scrub away dirt and debris.

    Tip: Another benefit of cleaning shoes with baking soda is that it’s a natural odor neutralizer, so it helps keep your shoes smelling fresh and clean as well.

  2. 2.Toothpaste

    So reinigt man Nike Air Force 1 Schuhe

    If you don’t have baking soda or vinegar on hand, a white, non-gel toothpaste can serve as an alternative cleaning solution. It works on dirt, stains and even scuff marks.

    First, wipe down your shoe with a damp cloth to remove any excess dirt or debris. Then, use a soft brush or cloth to apply the toothpaste to any dirty areas. Gently scrub the toothpaste on dirty areas, then wipe the whole shoe clean when done.

  3. 3.Micellar Water

    So reinigt man Nike Air Force 1 Schuhe

    While micellar water is designed to cleanse the skin, it’s also gentle enough to use on leather shoes. The molecules in micellar water act on dirt and oil, pulling them away from the surface and leaving your shoes clean and white.

  4. 4.Household Cleaning Eraser

    So reinigt man Nike Air Force 1 Schuhe

    If you’re wearing your Air Force 1s all the time, it’s a good idea to have a cleaning eraser at home for quick and easy cleaning. To use it on your shoes, simply dip it in water and use it to scrub out stains from the leather upper and the sole of the shoe.

So entfernst du Grasflecken auf den Air Force 1

Während ein feuchtes Tuch und ein sanftes Reinigungsmittel gegen viele Flecken auf deinen Schuhen wirken, könnte ein Spezialreiniger für hartnäckigere Flecken erforderlich sein. Zum Entfernen von Grasflecken kannst du Reinigungsalkohol, Essig oder einen Lederreiniger verwenden.

Tauche zunächst einen Wattebausch oder ein Tuch in Isopropylalkohol ein und betupfe den Fleck damit. Vielleicht hilft das bereits. Falls nicht, gib weißen Essig auf den Fleck und lass ihn 30 Minuten einwirken, bevor du die Stelle mit einer Zahnbürste reinigst. Du kannst zur Fleckenbekämpfung auch einen speziellen Lederreiniger kaufen.

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So reinigst du weiße Schnürsenkel

Schnürsenkel können in der Waschmaschine gewaschen werden, mit Spülmittel oder einer Lösung aus Wasser und Waschmittel.

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So reinigt man Nike Air Force 1 Schuhe

Häufig gestellte Fragen

Kann ich Air Force 1 Schuhe in der Waschmaschine waschen?
Um Beschädigungen der Schuhe beim Reinigen zu vermeiden, ist es wichtig zu wissen, wann Handwäsche und wann Maschinenwäsche Anwendung finden. Ledersneaker wie der komplett weiße Lederschuh Air Force 1 sollten nicht in die Waschmaschine, sondern per Hand gewaschen werden. Bevor du versuchst deine Schuhe zu reinigen, solltest du immer das Pflegeetikett lesen.
Wie reinigt man Air Force 1 Wildlederschuhe?
Um Flecken auf Wildlederschuhen zu entfernen, bewirkt ein Wildlederradierer Wunder. Solltest du keinen besitzen, eignet sich auch ein haushaltsüblicher Schmutzradierer. Achte darauf, dass der Radierer selbst keine Flecken hat. Hier darfst du ruhig etwas mehr Druck ausüben. Doch es gilt, das richtige Maß zu finden. Denn durch einen zu großen Kraftaufwand kannst du das Wildleder auch beschädigen. Bewege den Radierer vor und zurück, um hartnäckige Flecken loszuwerden.

Befeuchte dazu den Zipfel eines Tuchs mit etwas Wildlederreiniger, weißem Essig oder Reinigungsalkohol. Achte darauf, den Schuh nicht mit Flüssigkeit zu durchtränken, sondern das Wildleder nur leicht zu befeuchten. Arbeite die Flüssigkeit mit schnellen Seitwärtsbewegungen in das Wildleder ein und lass es anschließend trocknen. Sollte der Fleck danach immer noch sichtbar sein, wiederhole das Ganze.

Text: Lesly Gregory

Ursprünglich erschienen: 13. Juni 2022

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