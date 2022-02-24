So reinigt man Wildleder-Schuhe

Bevor du loslegst, klemme einen Schuhspanner in die Schuhe oder fülle sie mit zerknülltem Zeitungspapier, damit sie während der Reinigung ihre Form behalten.

Tipp: Reinige Wildlederschuhe nicht, wenn sie nass sind. Lass Schlamm oder Feuchtigkeit trocknen, bevor du sie bürstest. Ansonsten können unbeabsichtigt Flecken entstehen. Wenn du die Schuhe in den Trockner schmeißt, kann dies zu Schäden führen. Achte darauf, sie ordnungsgemäß zu trocknen. Du kannst sie beispielsweise mit Zeitungspapier ausstopfen oder sie vor einen Ventilator stellen.