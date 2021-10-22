So reinigst du deine Schuhe in 6 einfachen Schritten

So reinigst du deine Schuhe in sechs einfachen Schritten
Produktpflege
Regelmäßiges Reinigen sorgt dafür, dass Schuhe immer gut aussehen (und riechen). So reinigst du Schuhe, ohne sie zu beschädigen.
Zubehör
- Spülmittel
- Backpulver
- Schmutzradierer (optional)
- Lederpflegecreme (optional)
- Weißer Essig (optional)
Benötigte Utensilien
- Schuhbürste
- Zahnbürste
- Weiches Reinigungstuch
- Wildlederbürste (optional)
Wenn Schuhe nicht regelmäßig gereinigt werden, sehen sie schnell alt aus. Wenn du neue Schuhe aus dem Karton nimmst, wirst du sie draußen tragen wollen – doch dort warten Flecken, Kratzer, Staub und Matsch.
Um die Performance von Sneakern auf Dauer zu erhalten, empfehlen wir Liebe, Pflege und Reinigung. Bevor du loslegst, klemm Schuhspanner in die Schuhe oder stopf sie mit zerknülltem Zeitungspapier aus, damit sie während der Reinigung ihre Form behalten. Und dann kann es auch schon losgehen.
Diese Tipps helfen dir dabei, Schuhe – und zwar egal, ob Freizeit-, Basketball- oder Laufschuhe – immer frisch und sauber zu halten.
So reinigst du deine Schuhe Schritt für Schritt
1.Trockene Bürste verwenden
Entferne Schmutz an Außensohle, Mittelsohle und Obermaterial mit einer trockenen und weichen Schuhbürste. Du hast keine Schuhbürste? Kein Problem. Mit einer sauberen Zahnbürste geht es auch.
2.Milde Reinigungslösung anmischen
Vermische warmes Wasser mit ein bisschen mildem Waschmittel oder Spülmittel.
Bei weißen oder helleren Schuhen empfehlen wir dir, eine noch effektivere Reinigungspaste herzustellen – halb Wasser, halb Backpulver.
Hinweis: Wenn du Spülmittel verwendest, sei vorsichtig und verdünne es immer mit viel Wasser. Bei manchen Materialien kann eine zu hohe Konzentration an Spülmittel zu Verfärbungen führen oder die natürlichen Öle herauslösen.
3.Schnürsenkel von Hand waschen
Zieh die Schnürsenkel aus den Schuhen heraus und gib etwas milde Reinigungslösung darauf. Knete die Schnürsenkel mit den Händen, spül sie ab und tupf sie anschließend mit einem weichen Tuch ab.
(Verwandter Artikel: 3 einfache Möglichkeiten zum Reinigen von Schnürsenkeln)
4.Sohle reinigen
Gib die milde Reinigungslösung auf eine weiche Bürste, Zahnbürste oder ein Reinigungstuch. Reinige die Außen- und Mittelsohle gründlich und achte darauf, alle Schmutzreste zu entfernen. Trockne die Sohlen mit einem weichen Tuch ab.
Hinweis: Wenn du die Innensohlen waschen möchtest, nimm sie heraus und reinige sie mit der hergestellten Lösung. Stell sicher, dass sie komplett trocken sind, bevor du sie wieder in die Schuhe legst.
5.Obermaterial säubern und trocken tupfen
Verwende die milde Reinigungslösung und eine weiche Bürste, Zahnbürste oder ein feuchtes Tuch, um das Obermaterial zu reinigen. Bürste vorsichtig, um das Material nicht zu beschädigen.
Wenn du mit dem Ergebnis zufrieden bist, trockne die Schuhe mit einem Mikrofasertuch oder einem weichen Tuch ab, um Seifenlauge und Schmutz so gut wie möglich zu entfernen. Wiederhole den Vorgang, wenn nötig. Vermeide zu starkes Reiben, denn das kann zur Abnutzung des Materials führen oder übrig gebliebene Schmutzreste auf dem Schuh verteilen.
6.An der Luft trocknen lassen
Lass die Sneaker bei Raumtemperatur an der Luft trocknen. Sie müssen vollständig getrocknet sein, bevor du sie bei deinem nächsten Workout oder deiner nächsten Aktivität tragen kannst. Bei vielen Schuhen dauert es mindestens acht Stunden, bis sie komplett trocken sind.
Spezielle Anweisungen für unterschiedliche Materialien
Diese grundlegenden Reinigungsschritte sorgen zwar für saubere Schuhe, aber bestimmte Stoffe und Materialien verlangen nach etwas mehr Pflege. Das solltest du über die Verwendung von Reinigern für verschiedene Schuhtypen wissen:
- So reinigst du Lederschuhe
Lederschuhe sind fleckenanfällig, daher ist es wichtig, sie regelmäßig zu reinigen. Zusätzlich zu einer trockenen Bürste und mildem Geschirrspülmittel empfiehlt sich die Verwendung eines Schmutzradierers oder einer Lederpflegecreme, um Flecken zu entfernen. Reib die Schuhe nicht zu fest ab, um einer Beschädigung des Leders vorzubeugen.
- So reinigst du Wildlederschuhe
Wildleder ist bekanntermaßen schwer zu reinigen. Bei Wasserflecken, Kratzspuren, Verschmutzung oder Flecken ist es vermutlich Zeit für eine gründlichere Reinigung deiner Wildlederschuhe. Mit diesen empfehlenswerten Tricks und speziellen Tools ist der Job schnell erledigt.
Verwende eine Wildlederbürste oder ein Handtuch, um Verschmutzungen von der Oberfläche zu entfernen. Folge beim Bürsten der Laufrichtung des Materials und arbeite nicht gegen den Strich.
Verwende einen Wildleder- oder Radiergummi, um Flecken auf der Oberfläche des Schuhs zu entfernen.
Versuch hartnäckige Flecken mithilfe eines in weißen Essig getunkten Tuchs zu entfernen, indem du das Material in wechselnde Richtungen abreibst.
- So reinigst du Schuhe aus Strickmaterial
Nike Flyknit-Schuhe gibt es in verschiedenen Styles, doch sie alle sorgen für flexiblen Halt und Atmungsaktivität. Um Nike Flyknit bzw. anderes Strick- oder Meshmaterial richtig zu reinigen, stell eine milde Seifenlösung aus chemiefreier Seife her. Verzichte gänzlich auf Bleichmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel, denn sie können das Material beschädigen.
Verwende eine Schuhbürste oder eine saubere Zahnbürste und reib die Seifenlösung in Laufrichtung des Strickmaterials ein. Wisch die Seife mit einem sauberen Reinigungstuch ab und wiederhole das Ganze, falls nötig. Lass die Schuhe an der Luft trocknen. Tu sie lieber nicht in den Trockner, denn die Hitze kann die Schuhe beschädigen.
FAQs zur Schuhreinigung
Kann ich meine Schuhe in der Waschmaschine waschen?
Nike empfiehlt nicht, Schuhe in der Waschmaschine zu waschen. Indem du sie richtig von Hand reinigst, kannst du versehentliche Beschädigungen vermeiden. Empfindliche Materialien könnten beim Waschgang beschädigt werden und die Hitze des Trockners kann die Schuhe verformen. Außerdem kann deine Waschmaschine kaputtgehen, wenn du große Dinge wie Sneaker darin wäschst.
(Verwandter Artikel: Kannst du Sneaker in der Waschmaschine waschen? So wäschst du deine Nike Sneaker am besten)
Wie reinige ich meine Innensohlen, um Gerüche zu reduzieren?
Wir empfehlen, auch die Innensohlen gelegentlich zu reinigen. Nimm sie dafür heraus und führ die gleichen Reinigungsschritte durch wie für die Außenseite deiner Schuhe. Achte darauf, die Innensohlen komplett an der Luft trocknen zu lassen, bevor du sie wieder in die Schuhe legst. Wenn der Geruch anhält, solltest du die Innensohlen besser austauschen. Ersatzinnensohlen sind in vielen Sport- und Schuhgeschäften erhältlich.
Was kann ich tun, wenn meine Schuhe nach der Reinigung immer noch Flecken aufweisen?
Wenn deine Schuhe trotz (wiederholter) Durchführung der empfohlenen Reinigungsschritte immer noch nicht sauber sind, ist es vielleicht an der Zeit für ein neues Paar. Laufschuhe zum Beispiel sollten in der Regel nach 500 bis 800 km ersetzt werden.
Wie oft sollte ich meine Schuhe reinigen?
Das hängt davon ab, wie oft und wo du sie trägst. Damit sie in einem Topzustand bleiben, solltest du sie alle zwei Wochen oder je nach Verschmutzungsgrad reinigen. Eine regelmäßige Pflege reduziert unter Umständen die Reinigungsdauer.