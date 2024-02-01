Nike bringt mit der Einführung des Air Max Dn eine bahnbrechende Technologie auf den Markt

"Wir nennen es 'dynamische Bewegung'", erklärt Reggie Hunter, Product Director für Nike Freizeitschuhe. "Die Kammern sind separat konstruiert, sodass das Air-Element bei jedem Schritt auf dein Körpergewicht reagieren kann. Das Abrollen fühlt sich so geschmeidig an, da das Air-Element in Echtzeit mit deinem Fuß interagiert und sich mit dir bewegt. Mit dem Air Max Dn konnten wir dieses Tragegefühl das erste Mal erzeugen."

Dank digitaler Funktionen wie die Finite-Elemente-Analyse konnten unsere Teams das Air-Element des Dn schneller und genauer testen, bevor sie Prototypen für reale Tests im Labor anfertigten. Bei der Ermittlung der Strapazierfähigkeit des Air-Elements konnte das Team beispielsweise die Abnutzung des Schuhs über einen Zeitraum von einem Jahr in nur wenigen Stunden digital simulieren. Das Ergebnis der Zusammenarbeit von Designer:innen, Ingenieur:innen und Wissenschaftler:innen von Nike ist ein Schuh, der Style und ganztägigen Tragekomfort bietet. Es wurde ein besonderer Wert auf Struktur und Halt gelegt, sodass Traktion und Strapazierfähigkeit gewährleistet wird.

Das Nike Team war sich jedoch bewusst, dass das dynamische Air-Element nicht die einzige Besonderheit des Schuhs bleiben sollte. Der Schuh sollte auch über ein frisches und auffälliges Design verfügen – einen Look, den Air Max-Fans so noch nie gesehen haben.

"Heutzutage passen Jugendliche ihre Schuhe an ihr Outfit an, anstatt wie die Sneaker-Fans damals das Outfit an die Schuhe anzupassen", erzählt DePaul Williams, Product Associate für Nike Freizeitschuhe. "Wie zu erwarten wird deshalb häufiger zu energiegeladeneren Farbgebungen gegriffen – oder zu Farben, die einfach zu stylen sind und deinen Kleiderschrank auf ein neues Level heben."