Crater Impact: Behind The Design

Die Mission von Nike ist es, den Weg in eine nachhaltigere Zukunft zu ebnen. Das bedeutet für uns, Abfälle in Schuhe zu verwandeln, die dank ihres ressourcenschonenden Designs zum Umweltschutz beitragen. Der Crater Impact bringt uns diesem Ziel einen Schritt näher, denn er wurde aus Abfällen und recycelten Materialien gefertigt und verkörpert somit perfekt unser Prinzip der Wiederverwertung. Unser Designteam hat Produktionsabfälle, Plastikflaschen, Schaumstoffe und Materialreste akribisch abgewogen, um einen Schuh zu kreieren, der zu mindestens 25 % (Gewichtsanteil) aus recycelten Materialien besteht, was man dem Schuh jedoch überhaupt nicht ansieht. Der Crater Impact besticht somit nicht nur durch einen absolut stylishen Look, sondern auch durch ein umweltfreundliches Design.