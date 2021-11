12 Tipps, damit deine Laufschuhe länger halten

Ja genau, wenn wir sagen, dass diese Tipps einfach sind, dann meinen wir das auch so! Selbst wenn du dir nach deinen Läufen nur einen kurzen Augenblick Zeit nimmst, um deine Schnürsenkel aufzumachen, kann sich das erheblich auf die Lebensdauer deiner Laufschuhe auswirken.

Jedes Mal, wenn du deine Schuhe ausziehst, ohne die Schnürsenkel vorher aufzumachen, nutzt sich die strukturelle Intaktheit der Fersenkappe ab. "In dem Moment, wo die Fersenkappe kaputt geht, wird dein Lauf zum Flop", warnt Jo. Diese weit verbreitete schlechte Angewohnheit kann auch dazu führen, dass du deinen Fuß beim nächsten Mal wieder in den zugebundenen Schuh schiebst und damit nicht nur den Schaden an den Schuhen verdoppelst, sondern auch keinen guten Halt mehr hast. Deinem Schuh und deinem Fuß zuliebe solltest du dir also einen Moment zum Auf- und Zubinden nehmen. So hast nicht nur du, sondern auch dein Schuh etwas davon.

Schnürsenkel sind nicht dein Ding? Nike FlyEase ist eine Schuhreihe, die sich extrem leicht an- und wieder ausziehen lässt. Alternativ hast du mit Nike By You die Option, ausgewählte Schuhpaare mit einem Knebelverschluss zu versehen. Das macht das An- und Ausziehen zum Kinderspiel.