12 Tipps, damit deine Laufschuhe länger halten

Maximale Power: 12 einfache Methoden, damit deine Laufschuhe länger halten
Innovation
Läufer:innen geben Tipps, wie du im Alltag besser auf deine Ausrüstung achtgeben kannst. Das Beste daran? Diese Hacks können dir helfen, Müll zu reduzieren und achtsamer zu sein.
"Wir sind Innovation" ist eine Serie über die Herausforderungen, die Athlet:innen durch innovatives Denken meistern.
Im Sommer 2020 verschlug es die in London lebende Lauftrainerin Dora Atim in England aufs Land.
"Mitten im Wald brach ich in Tränen aus", erinnert sie sich. "Ich war erleichtert und froh. Ich konnte es nicht fassen, dass ich an einem Ort wie diesem sein durfte."
Diese Reaktion ist verständlich. Wenn du an einem schönen, kraftvollen Ort läufst, ist es nur natürlich, dass du ihn bewahren möchtest.
Die gute Nachricht ist, dass ein besserer Umgang mit der Natur ähnlich der Verbesserung der eigenen Laufleistung ist: Unsere täglichen Gewohnheiten summieren sich. Selbst kleine Dinge, wie auf die Schuhe achtzugeben, zahlen sich mit der Zeit aus, da du dir wahrscheinlich keine neuen kaufen wirst, bevor du sie brauchst.
Daher haben wir unsere Lauf-Community, bestehend aus Profisportler:innen und begeisterten Nike Designer:innen, gefragt wie sie mit ihrer Ausrüstung nachhaltig umgehen. Wir haben nicht auf alles Antworten, aber wir können eine Menge voneinander lernen. Schau dir die besten Tipps weiter unten an und überleg dir, welche du umsetzen kannst. Lass uns gemeinsam ein Zeichen setzen.
Deine Schuhe sind deine Freund:innen. Nike Designerinnen Rikke Bonde (L) und Shelby Wauligman (R) zeigen, wie sie eine persönliche Beziehung zu ihren Schuhen aufbauen, etwa durch inspirierende Sprüche oder ein neues Paar Schnürsenkel.
1. Eine Bindung aufbauen
"Wenn wir Empathie für unsere Dinge entwickeln können, wäre das aus meiner Sicht eine große Chance, nachhaltiger zu handeln", so Shelby Wauligman, Designerin für Laufbekleidung bei Nike. "Wenn wir Respekt für unser Hab und Gut haben, ist es wahrscheinlicher, dass es uns länger erhalten bleibt.
Eine Bindung zu deinen Laufschuhen lässt sich mit ziemlich einfachen Mitteln aufbauen. Mit einem coolen Paar Schnürsenkel etwa oder einem inspirierenden Spruch, den du auf den Schuhen verewigst. Das Mitnehmen auf Reisen ist eine weitere Option, so wie es Raj Mistry, leitender Bekleidungsdesigner bei Nike, getan hat, als er mit seinen Schuhen von Edinburgh bis nach Hanoi gereist ist.
Stell dich und deine Schuhe auf langfristige Erfolge ein. Wie die Läuferin Chantal Gonzalez sowie die Läufer Amritpal Ghatora und Kelechi Okorie (v. l. n. r.) solltest du Schuhe wählen, die für deine geplanten Strecken, Läufe und Distanzen am besten geeignet sind.
2. Den richtigen Schuh wählen
Hier haben wir ein paar Ratschläge für den nächsten Schuhkauf für dich: "Frag dich, was du dir von deinem Lauf erhoffst – und nicht, was du von deinen Schuhen erwartest", sagt Jo Micheli, EKIN aus Los Angeles (mit EKIN sind unsere Produktexpert:innen gemeint, rückwärts gelesen, ergibt das Wort übrigens NIKE).
Um möglichst viel aus deinen Schuhen und deinem Lauf herausholen zu können, solltest du dich vor dem Kauf nach dem "Warum" fragen. Willst du die Natur erkunden? Trail-Schuhe halten steinigem und abwechslungsreichem Gelände besser stand. Falls du deine Kilometer auf Asphalt oder einem Laufband zurücklegst, sind gedämpfte Straßenlaufschuhe die bessere Wahl.
London, England, Juli 2021. Dora Atim, die letztes Jahr Ultra Black Running ins Leben gerufen hat, damit Schwarze Frauen, Trans- und nicht-binäre Menschen gemeinsam im Freien trainieren können, sieht im Laufen eine Quelle von Self-Care und Empowerment. Bei ihrer Vorbereitung gibt sie alles. "Ich bin der festen Überzeugung, dass du beim Laufen gut aussehen musst, ansonsten ist es nicht gut für dich", sagt sie. "Du musst das Gefühl haben, dass du dein Outfit absolut rockst."
London, England, Juli 2021. Dora Atim, die letztes Jahr Ultra Black Running ins Leben gerufen hat, damit Schwarze Frauen, Trans- und nicht-binäre Menschen gemeinsam im Freien trainieren können, sieht im Laufen eine Quelle von Self-Care und Empowerment. Darum macht sie alles – vom Trinken bis zur Kleidung – zu etwas Besonderem. "Ich bin der festen Überzeugung, dass du beim Laufen gut aussehen musst", sagt sie. "Du musst das Gefühl haben, dass du dein Outfit absolut rockst."
3. Laufschuhe nur beim Laufen tragen
"Schuhe haben nur eine gewisse Lebensdauer und jedes Mal, wenn du sie trägst, wird diese kürzer.", sagt Chris 'Coach' Bennett, Global Head Coach of Running bei Nike. "Deine Schuhe sind nicht mehr so reaktionsschnell, obwohl du nur 200 Kilometer in ihnen gelaufen bist? Ja, aber insgesamt hast du vielleicht 500 Kilometer in ihnen verbracht." Solltest du deine Laufschuhe also zum nächsten Shopping-Trip anziehen wollen, denk dran, dass sie später vielleicht einen Lauf weniger mitmachen können.
Für Läufer:innen, die ihre neuen Schuhe vorher immer erst einlaufen (wodurch wertvolle Kilometer verpuffen), hat Profi-Mittelstreckenläufer Craig Engels einen Tipp: "Ich nehme die Einlagen aus meinen alten Schuhen und stecke sie in die neuen". Die eingetragenen Einlegesohlen verhindern, dass die Füße im neuen Paar verkrampfen. So kann er mit seinen nagelneuen Schuhen direkt loslaufen.
EKIN Jo Micheli zeigt, wie Laufschuhe richtig und falsch ausgezogen werden. Jeder kleine Kniff zählt!
4. Schnürsenkel sind zum Aufmachen da
Ja genau, wenn wir sagen, dass diese Tipps einfach sind, dann meinen wir das auch so! Selbst wenn du dir nach deinen Läufen nur einen kurzen Augenblick Zeit nimmst, um deine Schnürsenkel aufzumachen, kann sich das erheblich auf die Lebensdauer deiner Laufschuhe auswirken.
Jedes Mal, wenn du deine Schuhe ausziehst, ohne die Schnürsenkel vorher aufzumachen, nutzt sich die strukturelle Intaktheit der Fersenkappe ab. "In dem Moment, wo die Fersenkappe kaputtgeht, wird dein Lauf zum Flop", warnt Jo. Diese weit verbreitete schlechte Angewohnheit kann auch dazu führen, dass du deinen Fuß beim nächsten Mal wieder in den zugebundenen Schuh schiebst und damit nicht nur den Schaden an den Schuhen verdoppelst, sondern auch keinen guten Halt mehr hast. Deinem Schuh und deinem Fuß zuliebe solltest du dir also einen Moment zum Schnüren und Aufmachen nehmen. So hast nicht nur du etwas davon, sondern auch dein Schuh.
Schnürsenkel sind nicht dein Ding? Nike FlyEase ist eine Schuhreihe, die sich extrem leicht an- und wieder ausziehen lässt. Alternativ hast du mit Nike By You die Option, ausgewählte Schuhpaare mit einem Knebelverschluss zu versehen. Das macht das An- und Ausziehen zum Kinderspiel.
Trockene Schuhe sind glückliche Schuhe. Lauftrainer Amritpal Ghatora aus London zeigt, wie du deine Schuhe gegen Feuchtigkeit und Bakterien wappnest: Stopfe sie nach dem Lauf einfach mit Zeitungspapier aus.
5. Schuhe immer gut trocknen lassen
Feuchtigkeit kann die Lebensdauer eines Schuhs drastisch verkürzen. "Es ist wie ein Sammelbecken für Bakterien. Du musst immer bedenken, dass du in den Schuhen schwitzt und mit ihnen durch Bäche und Pfützen läufst", erklärt Coach Bennett. "Der Grund, warum Schuhe keine 300 oder 400 Kilometer überstehen, ist nicht etwa, dass ihre Funktion, Dämpfung oder Reaktionsfähigkeit flöten geht — nein, es ist, weil sie stinken."
Um dem üblen Geruch vorzubeugen, sorge dafür, dass deine Schuhe nach jedem Lauf gut trocknen können. Bewahre sie am besten an einem Ort auf, an dem sie gut auslüften können.
Deine Schuhe triefen vor Nässe? Stopfe sie am besten mit zerknülltem Zeitungspapier aus, um die Feuchtigkeit aufzunehmen und den Trocknungsprozess zu beschleunigen. Raj, Apparel Designer bei Nike, hat in seiner Garage sogar einen Eimer Reis zum Trocknen seiner Schuhe. Diesen Trick kennst du wahrscheinlich schon zur Rettung nasser Smartphones. Reis ist ja ein perfekter Feuchtigkeitsabsorber.
Ein Tipp, der beim Großteil der Läufer:innen, mit denen wir gesprochen haben, auf Kopfnicken stieß, ist der Verzicht auf den Trockner. Laut unseren Quality Engineers (ein Team, das die Nike Produkte in einem speziellen Labor auf den Prüfstand stellt) ist Hitze nicht gut für die Klebstoffe und Bindemittel, die die Schuhe zusammenhalten.
6. Schuhe müssen sich erholen — wechsle sie ab und zu
Auch Laufschuhe brauchen Ruhetage. "Es ist wie ein Erholungsshake für sie", sagt Marathonläufer und Coach Amritpal. "Gönn ihnen nach dem Lauf einen Cool-down, damit sie für das nächste Mal wieder fit sind."
Wie lang der Cool-down dauern sollte? Mindestens 24 bis 48 Stunden, sagen unsere Ingenieure. Die genaue Erholungszeit der Schuhe hängt jedoch von verschiedenen Faktoren (z. B. Material, Gewicht, Gelände, Länge der Strecke) ab. Wenn du den Mittelsohlen aus Schaumstoff nach einem Lauf genügend Zeit gibst, sich zu dekomprimieren, können sie dich bei deinem nächsten Lauf wieder optimal unterstützen und behalten ihre Reaktionsfähigkeit länger bei.
Falls du nicht so lange warten kannst, weil du häufiger laufen gehst, hast du einen guten Grund für einen Schuhwechsel. Ein neues Paar kostet zwar Geld, kann aber dazu beitragen, dass die Schuhe möglichst lange halten und nicht vorzeitig durch übermäßige Beanspruchung den Geist aufgeben.
London, England, Juli 2021. Nach einer pandemiebedingten Pause hofft Dora, nun wieder wöchentliche Trail-Läufe mit ihrer Gruppe veranstalten zu können, die vor dem Lockdown zwischen 30 und 40 Personen zählte. "Schwarze Frauen brauchen diesen Raum, damit sie einfach nur sie selbst sein können. Wir müssen uns nämlich ständig ändern, um in ein bestimmtes Bild zu passen, und wir werden regelmäßig ausgeschlossen oder nicht gesehen", sagt sie. "Das hier ist für sie. Es hat sich zu etwas Erstaunlichem entwickelt."
London, England, Juli 2021. Nach einer pandemiebedingten Pause hofft Dora, nun wieder wöchentliche Trail-Läufe mit ihrer Gruppe Ultra Black Running veranstalten zu können, die vor dem Lockdown zwischen 30 und 40 Personen zählte. "Schwarze Frauen brauchen diesen Raum, damit sie einfach nur sie selbst sein können. Wir müssen uns nämlich ständig ändern, um in ein bestimmtes Bild zu passen, und wir werden regelmäßig ausgeschlossen oder nicht gesehen", sagt sie. "Das hier ist für sie. Es hat sich zu etwas Erstaunlichem entwickelt."
7. Gelände variieren
"Nicht jeder Boden ist gleich", sagt Coach Bennett. "Beim Laufen auf Gras muss die Dämpfung nicht ganz so stark sein. Das Gras übernimmt einen Teil der Arbeit für dich." Seine Empfehlung lautet, abwechselnd auf weichem und hartem Untergrund zu laufen (Wiesen, Trails, Laufbahnen, am Strand), um deiner Ausrüstung und deinem Körper eine Pause zu gönnen. Diesen Tipp hat er schon seinen Leichtathlet:innen und Crossläufer:innen in der Highschool gegeben, für die der Kauf mehrerer Paar Laufschuhe häufig keine Option war. Selbst Eliteläufer wie Craig schwören auf diesen Tipp.
"Wir laufen 100 bis 160 Kilometer in der Woche und nehmen uns dabei vor, weichen Boden zu finden", sagt Craig über sein Trainingsprogramm und fügt hinzu, dass er am liebsten auf Aschenbahnen trainiert. "Wenn du auf Beton läufst, werden deine Schuhe viel stärker komprimiert."
Achte auf die Zahlen — insbesondere die Kilometer. EKIN Joe Micheli zeigt, wie einfach (und automatisch) du mit der Nike Run Club App den Überblick behalten kannst. Manchmal greift Jo auch zur analogen Methode: Er markiert neue Schuhe mit einem "Geburtsdatum" und ermittelt so die monatliche Kilometerzahl.
8. Zurückgelegte Kilometer tracken
Für Laufschuhe ist das Alter nur eine Zahl. Wie lange du sie schon hast, ist dabei nicht so wichtig wie die Kilometerzahl, die sie auf dem Buckel haben. Coach Bennett drückt das so aus: "Es ist keine Packung Milch". Schuhe haben kein Verfallsdatum, weshalb du ruhig ein altes Paar aus der Mottenkiste kramen kannst, das nicht viel benutzt wurde. Aber wenn du regelmäßig darin läufst, solltest du unbedingt die Kilometer im Blick haben.
Eine einfache Methode hierfür? Nutze die Nike Run Club App. Tagge deinen Schuh (oder deine Schuhe) sowie die Kilometer, die du mit den Schuhen laufen möchtest. Die App erfasst bei jedem Lauf automatisch die Kilometer und benachrichtigt dich, sobald du dein Ziel erreicht hast.
Der Kilometerstand ist zwar nicht maßgeblich für die Lebensdauer deines Schuhs, aber es ist eine einfache Methode, um den ungefähren Zustand deines Schuhs zu bestimmen. Quality Engineers bei Nike sagen, dass die meisten Schuhdesigns von Nike Belastungstests von mindestens 300 bis 480 Kilometern standhalten. Die Betonung liegt auf "mindestens". Wenn deine Schuhe danach immer noch gut aussehen und sich gut anfühlen, solltest du sie auf keinen Fall wegwerfen! Vielleicht haben sie ja noch Sprit im Tank.
Kenn deinen Körper, kenn deine Ausrüstung. Nike Store Athlete und ehemalige Wettläuferin Danielle Girard zeigt, wie wichtig Warm-ups und Cool-downs sind, um Schmerzquellen richtig zu erkennen.
9. Schuhpflege versus Self-Care
Manche Läufer:innen wollen schon bei kleinen Beschwerden zu einem neuen Schuhpaar greifen. Doch Läuferin Danielle Girard rät den Sportler:innen, die sie berät, zuerst einen Blick auf ihre Routine vor und nach dem Lauf zu werfen, bevor sie diesen Schritt tun.
"Dir tun nach jedem Lauf deine Waden weh?", fragt Danielle, die auch heute noch gerne laufen geht. "Das kann daran liegen, dass deine Schuhe hinüber sind und du mehr Dämpfung brauchst, oder dass deine Waden angespannt sind und du dich etwas mehr dehnen musst." Mit anderen Worten: Vielleicht liegt es an dir und nicht den Schuhen.
Je mehr du läufst, desto besser lernst du deinen Körper und deine Ausrüstung kennen und kannst Probleme an der Wurzel packen. In der Zwischenzeit solltest du dir dein Warm-up und Cool-down noch mal genauer ansehen, bevor du Rückschlüsse auf die Schuhe ziehst, und natürlich alle wiederkehrenden oder anhaltenden Beschwerden genau beobachten.
London, England, Juli 2021. "Bei Nachhaltigkeit geht es für mich um die Sachen. Reichst du sie weiter? Wie oft beschaffst du dir neue?" Eine weitere Möglichkeit, etwas zu bewirken? Nimm dir Zeit, deine Schuhe richtig zu putzen, egal ob du sie nach dem Laufen schnell sauber machst oder ihnen eine Tiefenreinigung verpasst. "Ich habe einen Waschtag für meine Schuhe, um sie in Schuss zu halten", sagt Dora. "Sie sehen aus wie frisch aus dem Schuhkarton und ich denke mir, jep, ich muss mir keine neuen kaufen."
"Bei Nachhaltigkeit geht es für mich um die Sachen. Reichst du sie weiter? Wie oft beschaffst du dir neue?", erklärt Lauf-Coach Dora aus London. Eine weitere Möglichkeit, etwas zu bewirken? Nimm dir Zeit, deine Schuhe richtig zu putzen, egal ob du sie nach dem Laufen schnell sauber machst oder ihnen eine Tiefenreinigung verpasst. "Ich habe einen Waschtag für meine Schuhe, um sie in Schuss zu halten", sagt Dora. "Sie sehen aus wie frisch aus dem Schuhkarton und ich denke mir, jep, ich muss mir keine neuen kaufen."
10. Schuhe waschen – wann und wie?
"[Das Reinigen] soll verhindern, dass sich Staub und Schmutz in den Nähten oder an anderen unliebsamen Stellen festsetzen. Es geht um die Langlebigkeit des Materials", sagt Rikke Bonde, Materialdesignerin bei Nike und leidenschaftliche Ultra-Läuferin. "Wenn du es säuberst, hält es länger."
Einige Läufer:innen, mit denen wir gesprochen haben, reinigen ihre Schuhe ab und zu mit Wasser und milder Seife — so beispielsweise Kelechi Okorie, Kreativkünstler aus London und Mitglied des TrackMafia-Laufclubs, der seinen Schuhen einmal im Monat ein "Bad" gönnt.
Andere wählen sanftere Methoden, um ihre Schuhe sauber zu halten: Nike Designerin Shelby schlägt beispielsweise vor, Matsch an einem Stück Rasen abzuwischen und einen Stock für den Schmutz in der Sohle zu verwenden oder wiederverwendbare Tücher für die Reinigung zu nutzen.
Viele Leute wollen wissen, ob Schuhe in die Waschmaschine dürfen. Läufer:innen, mit denen wir gesprochen haben, waschen ihre Schuhe generell lieber mit der Hand. Es ist eine gute Gelegenheit, achtsam mit deiner Ausrüstung umzugehen und eine Bindung aufzubauen (siehe Tipp Nr. 1).
Scheu dich nicht davor, kleine Reparaturen selbst vorzunehmen. Oben flickt Materialdesignerin Rikke Bonde einen kleinen Riss. Sie nennt das "Menditation" — eine Gelegenheit, achtsam mit uns und unserer Ausrüstung umzugehen.
11. Reparieren, was sich reparieren lässt
Laufschuhe sind komplex, was aber nicht unbedingt auch bei der Reparatur so sein muss. "Geht etwas kaputt, ohne dass die grundlegende Struktur davon betroffen ist, repariere ich es", sagt der Londoner Läufer Kelechi, der sich mit einem Video auf YouTube selbst beigebracht hat, einen Riss im Obermaterial seiner Epic React Schuhe zusammenzuflicken. "Du kannst alles googeln."
Während du größere strukturelle Reparaturen Expert:innen überlassen solltest, kannst du versuchen, Reparaturen am Obermaterial und an der Außensohle selbst vorzunehmen. Bei Bedarf könntest du also ganz einfach deine zerschlissenen Schnürsenkel austauschen oder Stellen mit viel Reibung mit Panzerband verstärken.
"Ich geh mit meinen Sachen nicht allzu penibel um", sagt Rikke, Materialdesignerin bei Nike, die bei ihren Ultra-Läufen immer Flickzeug dabei hat. "Ich weiß, wenn ich mein Bestes gebe oder es zumindest versuche, kann ich die Sachen tragen oder eben reparieren."
Life goes on. Fürs Laufen mögen deine alten Schuhe vielleicht nicht mehr geeignet sein, aber du kannst sie dennoch im Alltag oder für den Garten nutzen, wie Coach Bennett es tut. Du musst nur wissen, wann es Zeit ist, Abschied zu nehmen. Amritpal Ghatora zeigt dir, auf welche Anzeichen du achten solltest.
12. Wissen, wann die Schuhe ihren Lebensabend erreichen
"Das Ziel ist nicht, dass der Schuh ein Leben lang halten soll. Es geht vielmehr darum, dass er so lange hält, wie es vorgesehen ist", sagt Coach Bennett. "Wir haben nicht vor, einen ausgelatschten Schuh aus dem Jenseits zu holen."
Woher weißt du also, wann das Ende erreicht ist? Es gibt eine Reihe von Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Erstens: Wie viele Kilometer hast du mit deinen Schuhen schon zurückgelegt? (Denk dran: 300 bis 480 Kilometer sind laut den Quality Engineers von Nike ein guter Wert). Als Nächstes solltest du einen Blick auf deine Schuhe und dich selbst werfen. Sind die Schuhe sichtlich abgenutzt? Ist das Profil so verschlissen, dass es glatt ist? Oder wirst du langsamer, hast ein weniger gutes Laufgefühl und brauchst länger, um dich nach einem Lauf zu erholen? Wenn das der Fall ist, dann ... herzlichen Glückwunsch! Du hast deinen Schuhen ein langes, erfülltes Leben geschenkt. Sei stolz darauf. Und jetzt hör auf, darin zu laufen.
Selbst wenn du sie nicht mehr beim Laufen tragen wirst, muss das kein Abschied für immer sein. Sollten sie noch tragbar sein, kannst du ihnen ein zweites Dasein als Wander- oder Gartenschuhe schenken oder sie einer Person, die sie braucht, vermachen. Falls sie wirklich ausgedient haben, kannst du Sportschuhe jeder Art in ausgewählten Nike Stores abgeben, die an einem Recycling-Programm teilnehmen.
Weitersagen
Unsere täglichen Gewohnheiten summieren sich. Kannst du dir vorstellen, was wir bewirken können, wenn wir es alle gemeinsam anpacken? Falls du etwas Neues gelernt hast, wie du besser auf deine Schuhe achten kannst, sag's weiter!
"Die Lauf-Community ist dafür ideal, denn sie steckt voller rücksichtsvoller Leute, die gerne rausgehen, um zu laufen. Die Verbindung zur Umwelt ist da", sagt Nike Designerin Shelby, die laufen geht, um den Kopf freizubekommen und sich inspirieren zu lassen. "Es ist normal, auf seine Dinge zu achten. Je mehr Menschen das tun, desto eher wird sich die Kultur verändern."
Präsentiert von Move to Zero: Die Mission von Nike, um den CO2-Ausstoß und den Abfall auf null zu reduzieren und so die Zukunft des Sports zu sichern.
Text: Emily Jensen
Fotos: Holly-Marie Cato