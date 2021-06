Hands on: Biomaterial selbst herstellen

In ihrem Job bei Nike ist Rikke Designerin, Wissenschaftlerin und Köchin in einer Person und arbeitet an der stetigen innovativen Weiterentwicklung der Materialien für unsere Schuhdesigner. In ihrem Nebenprojekt "Biomaterialien" kombiniert sie ihre angeborene Begabung für Problemlösungen mit chemischen Reaktionen und veganen Kochtechniken.