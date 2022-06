Mache deine alten Sneaker länger haltbar mit natürlichen Inhaltsstoffen

Wann begann deine Liebe für Sneaker?

"Ich trug die Air Jordan 4 Retro 'Mars' 2006 in der 7. Klasse beim Basketballspielen. Mit diesem ersten Paar änderte sich etwas und es wurde immer besser."



Welche Sneaker haben dir in der letzten Zeit am besten gefallen?

Air Jordan 1 "Not For Resale": "Die 'Please Crease'-Botschaft an den Zehen ist so gut – sie entspricht genau der Kultur von Schuhen."



ISPA Flow: "Diese haben ein wirklich wunderschönes durchsichtiges Obermaterial. Es macht Spaß, in ihnen zu gehen; eine ganz andere Erfahrung."



Blazer Jumbo: "Die sind sehr durchdacht. Ich dachte, 'Genau so macht man einen Klassiker besser.'"