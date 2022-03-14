Die 9 wichtigsten Vorteile des Laufens

Vielleicht hast du schon einmal gehört (oder es selbst erlebt), dass das Hungergefühl zu Beginn eines Trainingsprogramms zunehmen kann. Dafür gibt es sogar wissenschaftliche Belege: Einige Studien haben gezeigt, dass du mehr Appetit verspüren kannst, wenn du ein neues Fitnessprogramm beginnst. Andere Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass die Hungerhormone und die Nahrungsaufnahme nach dem Laufen zunehmen.

An einer Studie nahm zum Beispiel eine Gruppe von Laufbandläufer:innen teil, die entweder einen 105-minütigen Lauf absolvierten oder eine Ruhepause einlegten. Die Forscher:innen stellten fest, dass die Studienteilnehmenden nach einem Lauf einen niedrigeren Hungerhormonspiegel und allgemein weniger Appetit hatten als nach der Ruhephase. Eine weitere Studie mit Langstreckenläufer:innen ergab, dass ein 20-km-Lauf helfen kann, den Hungerhormonspiegel zu senken und insgesamt weniger Nahrung zu sich zu nehmen.

Denk jedoch daran, deinen Körper trotz des geringeren Hungergefühls mit Nährstoffen zu versorgen, damit sich deine Muskeln erholen können, dein Energielevel hoch bleibt und Verletzungen vermieden werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass eine ausreichende Zufuhr der drei wichtigsten Makronährstoffe (Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß) unerlässlich ist, um das Verletzungsrisiko zu verringern. Das heißt, es ist wichtig zu essen, auch wenn du weniger Hunger verspürst.