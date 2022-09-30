6 von Physiotherapeut:innen empfohlene Übungen für die Wadenmuskulatur, die du jede Woche machen solltest

"An der Rückseite des Schienbeins befinden sich die beiden größten Wadenmuskeln: der Musculus gastrocnemius und darunter der Soleus", sagt Physiotherapeut Cameron Yuen, Kraft- und Konditionstrainer. "Diese beiden Muskeln bilden im unteren Bereich des Beins die Achillessehne, die bis zur Unterseite der Ferse verläuft."

Der Gastrocnemius und der Soleus, also die Wadenmuskeln, geben dir die Kraft bei deinen Läufen, Sprüngen oder anderen Bewegungen, die Kraft in den Beinen erfordern, sagt Yuen.

"Der Gastrocnemicus verläuft durch zwei Gelenke, das Knie und den Fußknöchel, und der Soleus verläuft hauptsächlich durch den Fußknöchel", sagt die Physiotherapeutin Megan-Marie Delegas, die auch als Coachin für Russian Kettlebell Challenges zertifiziert ist. Welcher Muskel jeweils hauptsächlich beansprucht wird, hängt von deinen genauen Bewegungen ab, aber "besonders Läufer:innen beziehen einen großen Teil ihrer Energie aus dem Soleus, weil er die meiste Kraft absorbiert", sagt sie.

Es ist trotzdem wichtig, beide Muskeln regelmäßig zu trainieren, damit sie in Kombination gut funktionieren.

Die zentralen Wadenmuskeln und die Achillessehne bewegen den Fuß. "Wenn du beim Laufen oder Sprinten Höchstleistungen erzielen möchtest, muss deine Wadenmuskulatur möglichst kräftig sein", sagt die Physiotherapeutin Melissa Prestipino. "Wenn die Wade kräftig ist, ermöglicht sie dir, deine Zehen zu strecken, dich abzudrücken und schnell zu beschleunigen."

Außer beim Laufen spielen die Waden auch bei allen Bewegungen, die Dreifachstreckung erfordern, eine zentrale Rolle. Dies wirkt sich auf die Kombination von Hüft- oder Kniestreckungen und Knöchelbewegungen nach unten (Plantarflexion) aus, sagt Prestipino.

"Zusätzlich zum Abstoßen beim Laufen kann die dreifache Streckung auch bei schnellen Bewegungen ins Spiel kommen wie bei einem Kurzhantel-Snatch oder beim Gewichtheben mit einer Clean- und Jerk-Bewegung. Bei Plyo-Bewegungen wie Squat Jumps und Box Jumps werden auch dreifache Streckübungen gemacht", sagt sie.