Die besten Übungen für mehr Kraft im Unterarm

Beim Krafttraining denken viele zuerst an Bizeps und Trizeps, doch die Unterarme sind genauso wichtig. Ob Sportler:in oder nicht: Die Unterarme sind bei alltäglichen Bewegungen im Einsatz, vom Tragen von Einkaufstaschen bis hin zu Tennis oder Golf. Eine Muskelgruppe, die wirklich alle trainieren können.

„Starke Unterarme sind unerlässlich für das Heben, Werfen, Schwingen, alltägliche Aktivitäten wie das Tragen von Taschen oder das Tippen, was sie zu einem grundlegenden, aber oft unterschätzten Bestandteil von Leistungsfähigkeit und Verletzungsprävention macht“, sagt der zertifizierte Strength-and-Conditioning-Spezialist Cliff Marshall, Senior Director für Coaching und Pro-Training bei D1 Training.

Die Kraft deiner Unterarme beeinflusst auch, wie stark du dich im Training steigern kannst. „Fehlt dir die nötige Unterarm- und Griffkraft, hältst du dich beim Training selbst zurück. Schwerere Gewichte stemmen oder eine höhere Intensität zu nutzen, wird dann schwierig, sagt der Physiotherapeut Dennis Colón, PT, DPT und Direktor für Spielergesundheit bei Alliance Regen & Rehab.

Die Griffkraft wird zudem häufig als Gesundheitsindikator herangezogen. Eine Übersichtsarbeit und Metaanalyse aus dem Jahr 2021 kam zu dem Schluss, dass die Griffkraft ein aussagekräftiger Indikator für den allgemeinen Gesundheitszustand, körperliche Einschränkungen, Beinkraft sowie für die frühe Gesamtsterblichkeit oder für das Risiko einer tödlichen Herz-Kreislauf-Erkrankung ist.

„Die Griffkraft lässt mit zunehmendem Alter früh nach – und genau deshalb sollten wir sie beim Krafttraining unbedingt berücksichtigen“, sagt Noelle McKenzie, ACE CPT, Mitbegründerin von Leading Edge Personal Trainers.

Das heißt jedoch nicht, dass du dich ausschließlich auf Unterarmkraft konzentrieren musst. Laut dem Personal Trainer Rick Richey, , NASM, DHSc, MS, and LMT, ist Griffkraft weniger ein Garant für Langlebigkeit als ein Zeichen für einen insgesamt aktiven und gesunden Lebensstil.

„Menschen mit hoher Griffkraft stehen auf, heben Dinge auf, tragen und bewegen sie“, erklärt er. „Sie ist ein Hinweis auf einen aktiveren, kraftorientierten Lebensstil – und dieser steht wiederum in Zusammenhang mit Griffkraft und Langlebigkeit.“

Hier sind neun von Expert:innen empfohlene Übungen, um alle Bereiche der Unterarme zu trainieren und Kraft sowie Leistungsfähigkeit zu verbessern.