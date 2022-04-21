So kannst du laut Expert:innen ohne Verletzungsgefahr längere Strecken laufen

Zur Vermeidung von Verletzungen ist es am wichtigsten, dass du dich an deine Vorgaben hälst. Wenn du dir vorgenommen hast, jeden Tag sieben Meilen zu laufen, dann belasse es auch dabei (oder lauf eher weniger, wenn dein Körper eine Pause braucht).

"Was Trainingsprogramme angeht, ist es wichtig, langsam zu beginnen und das Training schrittweise zu steigern", erklärt Miller. "Ohne schrittweise Steigerung ist es sehr viel wahrscheinlicher, sich eine Verletzung aufgrund von Überlastung wie eine Sehnenentzündung, Stressfraktur, Muskelzerrung oder einen Sehnenriss zuzuziehen."

Das Laufpensum wird gewöhnlich prozentual oder zeitlich gesteigert. Wenn du beispielsweise zunächst für ein paar Wochen 15 Minuten mehrmals die Woche läufst, dann kannst du dich nach ein paar Wochen auf 20 Minuten steigern.

Wenn dich der prozentuale Ansatz mehr anspricht, dann zieh die "Zehn-Prozent-Regel" in Betracht. Diese besagt, dass das Laufpensum nicht um mehr als zehn Prozent gegenüber der Vorwoche gesteigert werden sollte. Wenn du diese Woche beispielsweise 10 Meilen läufst, dann läufst du in der nächsten Woche 11 Meilen.

"Nur weil dies eine oft zitierte Richtlinie ist, ist diese Regel aber nicht in Stein gemeißelt", erklärt Miller. Für Lauf-Einsteiger:innen ist der entscheidende Punkt, auf Konsistenz zu achten. Das kann auch heißen, im ersten Monat (oder länger) das Laufpensum überhaupt nicht zu steigern. So kannst du eine Routine aufbauen und die beim Laufen und seinen Bewegungsmustern beanspruchten Muskeln stärken.

Wenn du dich erstmal an das konsistente Laufen gewöhnt hast, könntest du eine 10-prozentige Steigerung pro Woche als genau das Richtige für dich empfinden. Aber wenn du Symptome von Überanstrengung feststellst, also Erschöpfung, Stolpern oder leichte Verletzungen durch Überlastung wie Knöchelschmerzen, dann reduziere das Laufpensum lieber etwas. Vergiss nicht, dass dein Alltagsstress die Regeneration von deinen Trainings einschränken kann und außerdem ein Grund dafür sein kann, warum du dich erschöpft fühlst. Gönn dir Pausen vom Laufen und sei achtsam beim Atmen, so wie in einer Yoga-Praxis, wenn du dich übermäßig gestresst fühlst.

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