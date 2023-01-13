Die besten Nike CrossFit-Geschenke

Alle CrossFitter werden dir sagen, wie wichtig stabile und feste Schuhe sind. Die Workouts des Tages erfordern multidirektionale Bewegungen. Daher ist ein Laufschuh, der nur auf Vorwärtsbewegungen ausgerichtet ist, einfach nicht genug.

Hier kommen die Trainingsschuhe von Nike ins Spiel. Ihre Strapazierfähigkeit ist für hohe Belastung konzipiert und sie bieten genug Griffigkeit und Traktion, um das Ausrutschen und Stürze zu verhindern. So können sich deine CrossFit-Athlet:innen leicht und sicher bewegen.

Die besten Nike Schuhe für CrossFit haben eine griffige Gummisohle und eine reaktionsfreudige Mittelsohlendämpfung. Außerdem sind sie an der Ferse breit und flach. Diese Features machen den Nike Metcon zum optimalen CrossFit-Geschenk.

Die flache Basis des Nike Metcon Trainingsschuhs sorgt für Stabilität beim Gewichtheben und seine Gummiaußensohle bietet Traktion beim Seilklettern. Das leichte Mesh im ganzen Schuh sorgt für ein hohes Maß an Atmungsaktivität. Dazu ist die Hyperlift Plate in der Ferse beim Nike Metcon 9 noch größer als in der Vorgängerversion und sorgt so für zusätzliche Stabilität bei intensiven Workouts.