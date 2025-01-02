So misst du deine Nike Sport-BH-Größe

So misst du deinen Nike Sport-BH richtig
Einkaufs-Guide
Ein Teammitglied des technischen Designs für Nike Sport-BHs erklärt, wie du die Größe für deinen Sport-BH richtig misst und einen perfekt passenden Style auswählst.
Sport-BHs gehören für viele Athletinnen zum Workout-Outfit. Das liegt daran, dass ein Sport-BH hochgradig funktionell ist, erkärt Tara Sweeney, technische Designerin für Sport-BHs bei Nike.
Aber die ideale Passform hängt von mehr als nur deinen Maßen ab. "Der richtige Sport-BH bietet ein optimal ausgewogenes Verhältnis von Tragekomfort und Halt für die Größe und Anatomie deiner Brüste, für deinen Körpertyp und für deine geplanten Aktivitäten", erklärt Sweeney.
Hier zeigt dir Sweeney, wie du deine Sport-BH-Größe ermittelst.
So funktioniert das Messen deiner Nike Sport-BH-Größe
Sweeney empfiehlt, zum Messen der Größe für einen Nike Sport-BH einen T-Shirt-BH ohne Polsterung zu tragen, der die Brüste nicht aneinander drückt.
Finde deine Sport-BH-Größe heraus
Finde mit unserem zweiteiligen Quiz deine Sport-BH-Größe heraus. Bevor du loslegst, zieh einen ungepolsterten T-Shirt-BH an, der deiner natürlichen Form Halt bietet, also weder Bralette noch Bustier.
Miss zunächst deinen Unterbrustumfang
Miss rund um das untere Band des BHs direkt unter der Brust. Das Maßband sollte dabei eng anliegen. Runde zur nächsten Größe auf. Wenn du kein Maßband zur Hand hast, kannst du auch einen Schnürsenkel und ein Lineal verwenden. Folge den Anweisungen oben. Leg die Schnur auf eine ebene Fläche und miss sie mit dem Lineal ab.
Miss nun deine Körbchengröße
Dazu legst du das Maßband horizontal von mittig zwischen den Brüsten über die stärkste Stelle der Brust bis zum Rand der Brust unter der Achsel (wo normalerweise der Bügel sitzt). Runde zur nächsten Größe auf.
Deine Nike Sport-BH-Größe
Auf Grundlage deiner Angaben empfehlen wir die diese BH-Größe.
3 Tipps zum Überprüfen der Passform eines Sport-BHs
Mit diesen drei schnellen Kontrollen überprüfst du in der Umkleidekabine (oder zuhause), ob dein Sport-BH richtig passt.
1. Den Sitz des Unterbrustbands prüfen
Ausschlaggebend für die Funktionalität eines Sport-BHs ist laut Sweeney das Unterbrustband. Wenn dein Sport-BH richtig passt, sollten bequem zwei Finger unter das Band passen, wenn du ihn anhast. Weitere Tipps:
Der Sport-BH ist wahrscheinlich zu groß, wenn das Unterbrustband nach oben rutscht und der Bereich um die Körbchen sich ungestützt und locker anfühlt, wenn du die Arme nach oben streckst.
Ist das Unterbrustband so eng, dass du nicht tief einatmen und dich nicht frei bewegen kannst, dann ist der Sport-BH wahrscheinlich zu klein.
2. Den Sitz der Träger prüfen
Der BH ist wahrscheinlich zu groß, wenn du permanent die Träger verstellen musst oder wenn die Träger zu weit außen an den Schultern aufliegen. Er ist wahrscheinlich zu klein, wenn die Träger auf den Nacken drücken und übermäßig (sichtbar) in die Schultern einschneiden.
Das Unterbrustband sollte nicht verrutschen, wenn du deine Arme hebst. Die Träger sollten sicher sitzen, ohne zu drücken.
Mehr als die Hälfte aller Frauen hat asymmetrische Brüste. Verstellbare Träger sind eine praktische Möglichkeit, den Sitz eines Sport-BHs anzupassen. Laut Sweeney lassen sich dadurch jedoch keine Mängel in der Passform eines Sport-BHs ausgleichen, beispielsweise wenn "die Körbchen zu groß sind oder das Unterbrustband zu locker ist."
3. Die geplanten Aktivitäten in deinem Sport-BH
Ein Sport-BH sollte dazu beitragen, dass du dich sicher und bequem bewegen kannst. Um das zu testen, empfiehlt Sweeney, die gleichen Bewegungsabläufe durchzuspielen, die du beim Sport machen würdest, ob das nun Yogaübungen oder tiefe Squats sind. Wie dein Sport-BH passt und sich mit dir bewegt, sollte so individuell sein wie du selbst.
Zusätzliche Passformfaktoren, die es beim Finden der richtigen BH-Größe zu berücksichtigen gilt
An der Passform der Träger und des Unterbrustbands lässt sich zwar am besten erkennen, ob dein BH richtig passt, aber Sweeney nennt auch die folgenden Anzeichen für eine falsche BH-Größe:
Ein zu kleiner Sport-BH hat oftmals:
- einen Bereich am Ausschnitt/Unterarm, an dem die Brüste seitlich aus dem Sport-BH heraustreten
- einen Bereich am Ausschnitt/Unterarm, der zu niedrig am Körper sitzt
- einen Bereich am Körbchen, der zu klein ist. Das führt dann oftmals dazu, dass das Unterbrustband nach oben rutscht und unten auf den Brüsten sitzt statt direkt unter den Brüsten
Bei einem zu großen Sport-BH ist oftmals Folgendes zu beobachten:
- überschüssiges Material im Bereich der Körbchen
- ein zu hoher Ausschnitt/Unterarmbereich, der möglicherweise am Nacken oder Unterarm reibt
- keine Kompression oder kein Halt oder zu viel Bewegung der Brüste
Finde deinen Nike Sport-BH
Es gibt drei Haupttypen von Nike Sport-BHs. Erfahre mehr über ihre Besonderheiten, um den für dich passenden Typ auszuwählen.