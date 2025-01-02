So misst du deine Nike Sport-BH-Größe

Sport-BHs gehören für viele Athletinnen zum Workout-Outfit. Das liegt daran, dass ein Sport-BH hochgradig funktionell ist, erkärt Tara Sweeney, technische Designerin für Sport-BHs bei Nike.

Aber die ideale Passform hängt von mehr als nur deinen Maßen ab. "Der richtige Sport-BH bietet ein optimal ausgewogenes Verhältnis von Tragekomfort und Halt für die Größe und Anatomie deiner Brüste, für deinen Körpertyp und für deine geplanten Aktivitäten", erklärt Sweeney.

Hier zeigt dir Sweeney, wie du deine Sport-BH-Größe ermittelst.