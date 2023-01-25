Teste jetzt das Workout-Equipment für zu Hause von Nike

Du kannst verschiedene Workouts zu Hause machen, um dein Training zu ergänzen. Das können Workouts mit niedriger Intensität wie Yoga und Beweglichkeitsübungen oder intensivere Workouts wie High Intensity Interval Training, auch bekannt als HIIT, sowie Krafttraining sein.

Nicht nur ein richtiges Warm-up (und Cool-down nach dem Workout) ist wichtig, sondern auch das passende Equipment, um alles aus dem Workout und der Regeneration herauszuholen. Wenn du mit deinem Gym zu Hause (egal, ob klein oder groß) loslegen möchtest oder neues Equipment suchst, solltest du dir die folgenden Must-haves anschauen. Jedes Equipment ist auf Bewegungen ausgelegt, die du eventuell bei Routinen für Beweglichkeit, Krafttraining oder Regeneration ausführst.

(Verwandter Artikel: Tipps von Expert:innen: Das Warm-up vor dem Laufen)