Deine Hosengröße für Nike Damenhosen richtig messen

Ob für die Arbeit, die nächste Laufrunde, ein Match auf dem Tennisplatz oder einen entspannten Nachmittag auf dem Sofa: Um dich richtig wohlzufühlen, brauchst du eine Hose, die wirklich gut sitzt. In diesem Größenleitfaden erfährst du, wie du deinen Taillen- und Hüftumfang misst, um deine Größe für Damenhosen von Nike zu ermitteln.

Wenn du erst einmal deine Hosengröße kennst, ist es viel leichter, aus verschiedenen Styles und Schnitten zu wählen und die Passform zu finden, in der du dich am wohlsten fühlst. Hier erfährst du, wie du richtig Maß nimmst und die Hose mit dem optimalen Sitz findest.

(Verwandter Artikel: So findest du die richtige Größe für deinen Nike Sport-BH)