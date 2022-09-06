Die besten Yogahosen von Nike für Damen

Die 7 besten Yogahosen von Nike
Einkaufs-Guide
Entdecke die besten Yogahosen von Nike, die für Tragekomfort und Bewegungsfreiheit entwickelt wurden.
Ganz gleich, ob du gerade die Krähe übst oder auf dem Sofa liegst und deine Lieblingsserie schaust – Yogahosen sind ein absolutes Essential, wenn es um weichen, elastischen Tragekomfort geht. Alle Yogahosen von Nike werden aus einem angenehmen Material gefertigt, das sich mit dir bewegt und weder knittert noch verrutscht oder sonst wie stört.
Lies weiter, um zu erfahren, welche Yogahose von Nike am besten für dich geeignet ist. Dabei gibt es einige Kriterien wie z. B. Passform, Aktivität und Materialvorlieben zu berücksichtigen.
1.Maximaler Tragekomfort: Nike Yoga Luxe Leggings mit hohem Bund
Diese Leggings sind Teil der Nike Luxe Reihe und wurden aus Nike Infinalon-Material gefertigt. Sie bieten sanfte Kompression und sorgen für ein weiches Tragegefühl.
Wichtige Merkmale:
- Nicht einschnürender Bund für Tagekomfort an der Taille
- Verdeckte Tasche am Bund
- Nike Dri-FIT-Technologie zur Ableitung von Schweiß von der Haut
- Dünnes (aber dennoch blickdichtes) Nike Infinalon-Material, das den Körper umschmeichelt, ohne ihn einzuengen
(Verwandter Artikel: So findest du Leggings, mit denen du Squats machen kannst)
2.Passform mit hohem Bund: Nike Yoga Dri-FIT 7/8-Leggings mit hohem Taillenbund
Die Nike Yoga Dri-FIT 7/8-Leggings mit hohem Taillenbund sind perfekt für alle diejenigen geeignet, die auf der Suche nach etwas mehr Abdeckung sind. Das elastische Material bietet Halt und bewegt sich problemlos mit dir.
Wichtige Merkmale:
- Nike Dri-FIT-Technologie zur Ableitung von Schweiß
- Hoher Bund für sichere Abdeckung
- Leicht angedeutete V-Form auf der Rückseite
- Innentasche am Bund zur Aufbewahrung eines Smartphones
(Verwandter Artikel: Die besten hochgeschlossenen Nike Sport-BHs, die du unbedingt ausprobieren solltest)
3.Passform mit mittelhohem Bund: Nike One Luxe Leggings mit mittelhohem Taillenbund
Die Nike One Luxe Leggings mit mittelhohem Taillenbund wurden unter anderem aus Nike Luxe- und Nike Dri-FIT-Materialien gefertigt und sorgen so für trockenen Tragekomfort – egal, ob beim Yoga selbst oder bei anschließenden Besorgungen.
Wichtige Merkmale:
- Seidig weiche Nike One Luxe-Fasern, die sich an die Haut anschmiegen
- Mehrere verdeckte Taschen zur Aufbewahrung von Essentials
- Nike Dri-FIT-Technologie für Atmungsaktivität
4.Lockerer, lässiger Style: Nike Yoga Luxe Dri-FIT Jogginghose
Auch die Nike Yoga Luxe Dri-FIT Jogginghose wurde aus Nike Luxe- und Nike Dri-FIT-Materialien gefertigt. Sie ist für alle diejenigen perfekt geeignet, die sich eine weitere Passform wünschen. Trotzdem sorgt sie für rutschfesten Halt. Du hast bei Leggings immer das Gefühl, sie während deiner Yogapraxis ständig zurechtrücken zu müssen? Dann ist eine Jogginghose möglicherweise genau das Richtige für dich.
Wichtige Merkmale:
- Nike One Luxe-Material für ein geschmeidiges, angenehmes Tragegefühl
- Elastischer Bund mit Kordelzug und elastische Bündchen, die ein Verrutschen verhindern
- Nike Dri-FIT-Material
- Seitentaschen
(Verwandter Artikel: Alles über die optimale Yogamatte von Nike)
5.Für kaltes Wetter: Nike Yoga Therma-FIT Fleece-Jogginghose mit hohem Taillenbund
Ganz gleich, ob du in einer kalten Umgebung Yoga machst oder auf der Suche nach einer lockeren (aber dennoch gefütterten) Hose zum Chillen bist – die Nike Yoga Therma-FIT Fleece-Jogginghose mit hohem Taillenbund sorgt für angenehmen Tragekomfort.
Wichtige Merkmale:
- Hoher Bund mit verstellbarem, elastischem Taillenbund
- Nike Therma-FIT-Technologie zum Speichern von Körperwärme
- Beinbündchen für rutschfesten Halt
6.Kurzer Schnitt: Nike Yoga Luxe Fleece-Hose mit kurzem Schnitt
Wenn du eine weitere Passform und ein Design mit geradem Bein bevorzugst, ist die Nike Yoga Luxe Fleece-Hose mit kurzem Schnitt die perfekte Wahl für dich.
Wichtige Merkmale:
- Geschmeidige, weiche Textur dank Nike One Luxe-Material
- Bequeme, weite Passform für optimale Luftzirkulation an den Beinen
- Mittelhoher, gerippter Bund für mehr Abdeckung beim Dehnen und Beugen
7.Sicherste Passform: Nike Yoga Dri-FIT Luxe 7/8-Leggings mit hohem Taillenbund und Color Blocking-Design
Das Stegdesign der Nike Yoga Dri-FIT Luxe 7/8-Leggings mit hohem Taillenbund und Color Blocking-Design sorgt für rutschfesten Halt, wodurch die Leggings optimal für alle diejenigen geeignet sind, die sich voll und ganz auf ihren Yoga-Flow konzentrieren wollen. Für einen lässigen, drapierten Look kannst du den Steg ganz einfach nach oben schieben. So bist du auch nach deiner Yoga-Session perfekt gerüstet.
Wichtige Merkmale:
- Öffnung an der Ferse für Halt und Beweglichkeit
- Nike Luxe-Material für sanfte Kompression und ein superweiches Tragegefühl
- Nike Dri-FIT-Technologie zur Ableitung von Schweiß von der Haut
- Hoher Taillenbund
- Blickdichtes Material, das auch bei Squats optimale Abdeckung bietet
Text: Julia Sullivan