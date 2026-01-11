Die besten Nike Workout-Leggings für Damen
Einkaufs-Guide
Hier findest du die besten Workout-Leggings für Damen von Nike, darunter neu eingeführte Styles mit verschiedenen Längen, Farben und Bundhöhen.
Die besten Workout-Leggings sind vielseitig und zeichnen sich aus durch Tragekomfort und Halt, der selbst den intensivsten Workout-Routinen standhält. Nike Workout-Leggings sind in vielen verschiedenen Materialien, Längen und Passformen erhältlich, die für Workouts, Laufen, Yoga-Kurse und mehr entwickelt wurden. Mit diesen Leggings können sich Athlet:innen bei jeder Aktivität über höchsten Tragekomfort freuen.
Dieser Guide hilft dir, deine nächsten Lieblingsleggings für Workouts zu finden. Die richtige Passform entnimmst du der Größentabelle für Nike Leggings.
Die besten Nike Workout-Leggings nach Kollektion
Nike Universa: Für unsichtbaren Schweiß
Wenn du bei einem Kraft- und Konditionstraining stark schwitzt, ist die Nike Universa genau das Richtige für dich. Mit einem hochwertigen Design, das Schweiß verdeckt und glatt aussieht, bleibst du dank der Kombination aus Nike Stealth Evaporation und Nike Dri-FIT-Technologie in diesen bequemen Leggings immer trocken.
Der Hauptvorteil der fehlenden Vordernaht besteht darin, dass diese Hose superbequem ist und dir ein ablenkungsfreies Training ermöglicht. Mehrere versteckte Taschen dienen als hervorragender Stauraum für dein Smartphone und andere wichtige Dinge, während die schlanke Passform beibehalten wird.
Nike Pro Seamless: Für eine schmeichelhafte Formgebung
Wer liebt nicht das Gefühl eines großartigen Krafttrainings? Gut aussehen, sich gut fühlen. Die Nike Pro Seamless Leggings bieten Unterstützung und geben in gezielten Bereichen nach, die schmeicheln und formen, damit du dich ganz auf deinen Trainingsstil einlassen kannst.
Nike Zenvy: für eine weiche, optimierte Passform
Wenn eine Eigenschaft besonders typisch für Nike Zenvy Leggings ist, dann ist es ihr butterweiches Tragegefühl. Diese Leggings bestehen aus Nike InfinaSoft-Material mit Garnen, die für eine besondere Weichheit und Geschmeidigkeit entwickelt wurden. Sie sind unsere bislang weichsten Nike Leggings.
Aber Nike Zenvy Leggings zeichnen sich nicht nur durch ihre Weichheit aus. Sie haben einen extrabreiten Taillenbund, der jede Yoga- oder Pilatesbewegung mitmacht und so für eine besonders hohe Bewegungsfreiheit sorgt. Sie bieten eine sanfte Kompression, wodurch sie ideal für eine größtmögliche Bewegungsfreiheit geeignet sind. Minimale Nähte sorgen für eine gemütliche, bequeme Passform und einen perfekten Look. Die Einstecktasche hinten in der Mitte ist groß genug für dein Smartphone.
Diese Leggings sind mit Nike Dri-FIT-Technologie versehen, die dir hilft, dein Training zu genießen, ohne dabei schweißnass zu werden. Sie sind mit hohem und halbhohem Bund sowie in einer Vielzahl von Längen erhältlich: von voller Länge bis hin zu Bike Shorts mit einer Beininnenlänge von 20,3 cm.
Nike Swift: Für ein leichtes Tragegefühl und praktischen Stauraum
Wenn du auf der Suche nach Laufleggings bist, die leichte Atmungsaktivität bieten, bietet dir Nike Swift genau das. Mit Taschen für alle Laufbedürfnisse kannst du deine Gele, dein Handy, deine Schlüssel und andere wichtige Dinge verstauen.
Nike Pro: für maximale Atmungsaktivität bei intensiven Workouts
Die Nike Pro Leggings wurden für die härtesten Workouts und intensivsten HIIT-Kurse entwickelt und sorgen nicht nur für ein kühles Tragegefühl, sondern auch für weniger Ablenkungen. Diese Leggings sind in erster Linie auf Atmungsaktivität ausgelegt. Die Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, sobald er sich dort ansammelt. Viele Nike Pro Leggings sind zudem mit Mesh-Einsätzen an den Waden versehen, die für zusätzliche Belüftung sorgen.
Das Material ist weich und elastisch, damit es sich bei Sprints oder Ausfallschritten mit dir bewegen kann. Sogar die Nähte an der Rückseite unterstützen den gesamten Bewegungsbereich. Der eng anliegende, elastische Bund verhindert, dass die Leggings verrutschen, und die enge Passform sorgt für ein stützendes, körpernahes Tragegefühl.
Die Nike Pro Leggings sind in vielen Unifarben und mit auffälligen Grafiken erhältlich. Du kannst zwischen halbhohem oder hohem Bund wählen sowie zwischen voller Länge, 7/8-Länge, 3/4-Länge und Bike Shorts-Länge (Beininnenlängen von ca. 18 cm bis ca. 7 cm).
Nike One: extrem weich und vielseitig
Diese seidig-weichen Leggings sind ideal für Wanderungen in der Natur, regenerierende Yoga-Sessions, Einkaufstouren und alles dazwischen.
Die Nike One Leggings bestechen durch wichtige Features wie die Nike Dri-FIT-Technologie, die die Haut den ganzen Tag über kühl und trocken hält, sowie durch blickdichtes Material, das auch bei Dehnübungen oder Squats nichts durchscheinen lässt. Nike One Styles mit Nike Therma-FIT-Materialien tragen dazu bei, dass sich die Körpertemperatur in kalten Umgebungen reguliert. Nike One (M) Leggings wurden speziell für Schwangere entwickelt und passen in allen Phasen einer Schwangerschaft über den wachsenden Babybauch.
(Verwandter Artikel: Wissenswertes über Leggings von Nike für Schwangere und Mütter)
Auch die Nike One Leggings sind in einer breiten Palette an Mustern und Looks erhältlich – von schimmernden Materialien bis hin zu Print-Designs.