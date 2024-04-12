Die besten Hosen zum Laufen von Nike

Natürlich kannst du theoretisch auch deine alte Jogginghose oder deine Yoga-Leggings zum Laufen anziehen. Aber wenn du den Tragekomfort (Stichwort Reibung) und deine Performance verbessern willst, brauchst du eine Hose, die speziell für den Laufsport entwickelt wurde.

Bei der enormen Auswahl an Laufhosen auf dem Markt ist es am besten, sich ein paar Tipps von den Profis zu holen. Mit der Hilfe von Patrick Richie und Meg Croze, die sich um das Produktlinienmanagement bei Nike kümmern, findest du die passende Laufhose – ob für den nächsten Marathon oder deinen ersten Lauf überhaupt.