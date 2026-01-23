Cardio und HIIT: Was sind die Vorteile?

Cardio (gleichmäßiges Cardio-Training)

Herkömmliches Cardio hält deine Herzfrequenz bei einer moderaten, nachhaltigen Intensität erhöht, in der Regel bei 50 bis 80 % deiner maximalen Herzfrequenz (MHF). Diese Form des Steady-State-Cardios wird oft über einen längeren Zeitraum, in der Regel 30 bis 90 Minuten, aufrechterhalten.

Zu den gängigen Cardio-Übungen gehören:

Radfahren

Joggen oder Laufen

Gehen/Walken

Schwimmen

Crosstraining

Während des aeroben Trainings setzt dein Körper Sauerstoff ein, um Fett und Kohlenhydrate zur Energiegewinnung abzubauen. Da Sauerstoff leicht verfügbar ist, reichert sich nicht schnell Milchsäure an, sodass du die Aktivität über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten kannst.

HIIT (High-Intensity Interval Training)

HIIT ist eine Form der anaeroben Übung, bei der sich deine Anstrengung auf ca. 80 bis 95 % deiner maximalen Herzfrequenz erhöht. Bei dieser Intensität ist keine anhaltende Bewegung möglich, sodass HIIT in kurzen Abständen durchgeführt wird.

Ein typisches HIIT-Training wechselt zwischen:

10 bis 30 Sekunden sehr harter Anstrengung

Gefolgt von kurzen Erholungsphasen

Fast jede Cardio-Bewegung kann zu einem HIIT-Workout werden, einschließlich:

Sprinten

Stationäres Radfahren oder Assault Bike

Rudern

Ganzkörper-Zirkeltraining (z. B. Push-ups, Squats, Bicycle Crunches)

Da HIIT in einem Zustand mit begrenzter Sauerstoffverfügbarkeit durchgeführt wird, verlässt sich dein Körper dabei auf die Glykolyse und baut Muskelglykogen ab, um ATP zu produzieren. Bei diesem Prozess wird Milchsäure erzeugt, die zur Muskelverbrennung und Müdigkeit beiträgt und dich zur Ruhe zwingt.

Der Nachbrenneffekt (EPOC)

HIIT erzeugt ein großes Sauerstoffdefizit, das als Sauerstoffmehraufnahme nach Arbeitsende (EPOC) bezeichnet wird. Dieser „Nachbrenneffekt“ bedeutet Folgendes:

Der Sauerstoffbedarf bleibt nach dem Workout erhöht

Der Stoffwechsel bleibt während der Erholung höher

Die Kalorienverbrennung geht insgesamt über die Sitzung selbst hinaus

Das ist einer der Gründe, aus dem oft lebhaft diskutiert wird, ob Cardio oder HIIT der Gewichtsabnahme förderlicher ist.