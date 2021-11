So verbrennst du dein Bauchfett

Eine Ernährung, die viele raffinierte Kohlenhydrate und gesättigte Fette oder Transfette enthält, fördert die Ansammlung von Bauchfett. Raffinierte Kohlenhydrate sind beispielsweise in Limonade, Gebäck, Bagels oder Pizza enthalten. Studien haben gezeigt, dass diese Lebensmittel mit einer Zunahme an Viszeralfett im Bauch in Verbindung stehen. Dies liegt zum Einen daran, dass sie viele Kalorien enthalten und man leicht zu viel davon isst. Zum Anderen führen sie zu einem Anstieg des Zucker- und Insulinspiegels, was im Laufe der Zeit zu einer Insulinresistenz und einer Zunahme an Fett führen kann.

Gesättigte Fette und Transfette sind in Butter, Keksen, Kuchen, verarbeitetem Fleisch und frittiertem Essen enthalten. Sie sind entzündungsfördernd und es wurde bewiesen, dass sie zur Zunahme an Viszeralfett am Bauch beitragen.