Sèche et prise de muscle : quelle est la différence ?

Pour beaucoup de sports, même de petites variations de poids et de composition corporelle peuvent faire la différence en termes de performances, d'endurance et de catégorie en compétition.

En boxe par exemple, beaucoup de catégories ont une fourchette de 3 kg environ, alors si vous essayez de passer de la limite supérieure de la catégorie poids moyen à la catégorie poids mi-lourd, la moindre centaine de grammes compte. Il en va de même pour la lutte, les sports de combat comme le MMA, la force athlétique et le body-building. Même sans viser un poids précis, certains et certaines athlètes se rendent compte que la composition corporelle (le pourcentage de graisse, d'os et de muscle) peut affecter l'aérodynamisme pour des activités comme la natation et le cyclisme.

C'est là qu'interviennent les processus de sèche et de prise de masse. La prise de masse correspond à l'étape de développement des muscles, qui nécessite de manger plus de calories que vous n'en brûlez, tout en faisant de la musculation intensive sur une période donnée. Puis il y a la sèche : la phase durant laquelle vous réduisez votre apport en calories dans le but de perdre de la masse graisseuse tout en conservant au mieux la masse musculaire.

Il peut être utile de jouer avec votre composition corporelle si vous souhaitez modifier les avantages que vous avez sur vos concurrents, ou si vous voulez simplement voir si cette stratégie favorise vos performances globales, quel que soit le sport ou l'activité que vous pratiquez.

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Pour ce qui est de la meilleure approche pour faire cela d'une manière réfléchie (et saine), la prise de masse et la sèche peuvent offrir un certain cadre, comme l'explique Kacie Vavrek, titulaire d'une Maîtrise en sciences, diététicienne agréée et nutritionniste du sport au Centre médical Wexner de l'Université d'État de l'Ohio. Bien que ces termes soient généralement associés au body-building, le type de tactiques utilisées dans ce sport peut être appliqué à n'importe quelle démarche de remise en forme.

« Pas besoin de faire du body-building pour prendre de la masse ou faire une sèche, précise-t-elle. N'importe quelle personne fréquentant les salles de sport en amateur peut prendre de la masse ou faire une sèche. Il s'agit juste d'ajuster l'apport en calories et de veiller à répondre à ses besoins en nutriments, tout en pratiquant un exercice physique adapté à ces objectifs spécifiques. »