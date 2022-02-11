Quels sont les meilleurs aliments pour la prise de masse ?

Alors quels sont les aliments qui vont vous aider à atteindre vos objectifs nutritionnels et sportifs ? Élaborez vos repas en tenant compte de ces options riches en protéines et en nutriments.

Les produits laitiers et notamment le lait, le fromage blanc, le yaourt et le fromage

et notamment le lait, le fromage blanc, le yaourt et le fromage Les légumes à feuilles vert foncé comme le chou kale, l'épinard, les feuilles de moutarde, le pak-choï, la roquette, la blette

comme le chou kale, l'épinard, les feuilles de moutarde, le pak-choï, la roquette, la blette Les Œufs (entiers et blancs d'œufs)

(entiers et blancs d'œufs) Les Bonnes graisses comme l'avocat, les beurres d'arachide, les huiles végétales (comme l'huile d'olive, l'huile de tournesol, etc.)

comme l'avocat, les beurres d'arachide, les huiles végétales (comme l'huile d'olive, l'huile de tournesol, etc.) Les viandes maigres et volaille comme le bœuf (aloyau, filet, viande hachée), la volaille (poulet ou blanc de dinde ou cuisses), le porc (filet ou côtes de porc)

comme le bœuf (aloyau, filet, viande hachée), la volaille (poulet ou blanc de dinde ou cuisses), le porc (filet ou côtes de porc) Les légumineuses comme les haricots rouges, les haricots noirs, les pois chiches, les lentilles, les haricots pinto

comme les haricots rouges, les haricots noirs, les pois chiches, les lentilles, les haricots pinto Les protéines végétales et notamment les fruits à coque, les graines, l'edamame, le tofu

et notamment les fruits à coque, les graines, l'edamame, le tofu Les produits de la mer et notamment le saumon, le thon, les poissons à chair blanche, les coquilles Saint-Jacques, les crevettes, le flétan, la truite

et notamment le saumon, le thon, les poissons à chair blanche, les coquilles Saint-Jacques, les crevettes, le flétan, la truite Les légumes féculents comme les pommes de terre, les patates douces ou la courge

comme les pommes de terre, les patates douces ou la courge Les légumes non féculents comme le brocoli, l'asperge ou les poivrons

comme le brocoli, l'asperge ou les poivrons Les fruits entiers et notamment les bananes, les fruits rouges, la grenade et les agrumes

et notamment les bananes, les fruits rouges, la grenade et les agrumes Les céréales complètes comme le quinoa, l'orge, le farro et le riz complet

Votre programme nutritionnel doit également intégrer des compléments comme de la protéine de lactosérum en poudre et de la créatine. La protéine de lactosérum est souvent préférée aux autres protéines en poudre pour obtenir une hypertrophie musculaire, car elle contient des acides aminés essentiels qui sont facilement absorbés par l'organisme. Les recherches ont également révélé que la consommation de compléments à base de créatine pouvait améliorer la récupération et la prévention des blessures chez les athlètes.



Les aliments à éviter durant la phase de prise de masse sont tous ceux qui sont riches en calories mais qui ont une faible valeur nutritionnelle. Ces aliments ont tendance à être riches en graisses saturées et en sodium, mais faibles en protéines (comme les frites et autres aliments frits). À éviter également : les aliments et boissons bourrés de sucres ajoutés, comme les sodas sucrés, les boissons à base de café et les bonbons, ainsi que l'alcool (consommé de manière excessive).