Les meilleurs pantalons et shorts cargo Nike
Guide d'achat
Peu importe le look que tu recherches, jette un œil à ces pantalons fonctionnels qui répondront à tous tes besoins et te permettront de composer de nombreuses tenues.
Une randonnée d'une journée ? Une simple balade ? Les pantalons cargo sont parfaits pour beaucoup d'activités en extérieur. Après tout, les pantalons baggy ont été créés à l'origine pour les militaires (pense aux treillis à motif camouflage).
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Ces dernières années, les pantalons cargo sont devenus des essentiels du look streetwear. Aujourd'hui, ils sont fabriqués dans plein d'autres matières en dehors du coton résistant de base. Ils sont aussi déclinés dans des couleurs autres que le kaki ou le vert militaire de base, et ils sont portés aussi bien avec des chaussures à talons qu'avec des sneakers ou des rangers.
À la fois fonctionnels et à la mode, voici quelques-uns des meilleurs pantalons et shorts cargo Nike.
Pour un pantalon cargo fonctionnel
Si ta priorité absolue, c'est la fonctionnalité, opte pour la collection Nike All Conditions Gear (ACG), conçue pour t'accompagner dans plein d'aventures en plein air, comme la randonnée, le vélo et l'escalade.
Par exemple, le pantalon cargo Nike ACG Smith Summit pour homme est fabriqué avec un tissu solide et déperlant et des éléments pour la randonnée. Il intègre notamment un mousqueton pour tes clés ou tes accessoires de sécurité et bien sûr des poches cargo dans lesquelles glisser tes essentiels (snacks par exemple ?). Le must : le zip qui te permet de transformer rapidement ton pantalon en short cargo quand tu as plus chaud.
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Meilleurs pantalons cargo pour un look streetwear
Les meilleurs pantalons cargo streetwear pour femme se trouvent dans la collection Nike Sportswear Essential. Les modèles de la gamme Nike Sportswear Cargo sont fabriqués dans diverses matières, comme par exemple un tissu Fleece et un tissu indéchirable à base de coton (avec une technique de tissage qui rend le tissu plus résistant).
Par exemple, le pantalon cargo tissé léger et taille haute est fabriqué dans une matière indéchirable reprenant le look d'un pantalon cargo traditionnel. Mais la coupe baggy associée à une taille cintrée donne une touche unique à ce pantalon (et à plusieurs autres de la gamme Sportswear).
Avec sa taille haute (et son cordon de serrage élastique à la taille), il ira très bien avec un crop top. Pour un look sport-chic monochrome, porte-le avec un body de la même couleur et une paire de claquettes de sport classiques. Pour un look plus fun et décontracté, associe-le à un haut oversize ras-du-cou et coloré, et mets un bob.
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Pour décompresser
Si tu cherches le look d'un pantalon cargo mais le confort d'un pantalon de survêtement, opte pour le pantalon (ou short, voir ci-dessous) Nike Sportswear Club Fleece Cargo. Il troque le tissu indéchirable contre un tissu doux brossé et une taille élastique. Ce modèle est aussi confortable que ton pantalon de survêtement préféré en tissu Fleece, avec en plus des poches cargo latérales pour ranger tous tes essentiels : clés, téléphone et portefeuille. Porte-le avec un haut ras-du-cou assorti en tissu Fleece pour aller à la salle, à l'aéroport, pour te balader ou pour te détendre durant ton jour de repos.
Certains modèles de type cargo de cette collection sont des joggings. Associés au bon haut ou sweat, ils ne passeront pas inaperçus. Après tout, confort et style ne sont pas incompatibles. En plus, les chevilles élastiques sur ces pantalons mettent en valeur tes sneakers. Pour une touche décontractée mais chic, porte-les avec une paire de Nike Blazer pour traîner avec des amis.
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Troque ton pantalon contre un short cargo
En été, un short cargo te permettra d'emporter tous tes essentiels sans avoir trop chaud. Pour profiter du même confort en short qu'en pantalon, avec la fonctionnalité en plus, opte par exemple pour le short cargo Nike Sportswear Club pour homme. Il est fabriqué dans le même tissu Fleece doux et brossé sur l'envers que la version pantalon. En plus des couleurs classiques comme le noir ou le gris, ce short est disponible dans des teintes plus vives. Porté avec une sneaker classique comme la Air Max, il viendra compléter un look coloré.
Pour un brunch ou pour aller au bureau, tu peux opter pour le short cargo P44 tissé Nike Life pour homme. Il affiche un look militaire et petit plus : il est fabriqué dans une toile de coton tissée solide mais respirante, ce qui t'aidera à ne pas avoir trop chaud l'été. Pour compléter ce look fonctionnel, tu peux par exemple l'associer à une chemise à manches courtes assortie, une veste de treillis ou un manteau workwear.
Rédaction : Kylie Gilbert