Qu'est-ce que la récupération active et pourquoi essayer ?

Il y a de nombreux avantages à cibler certains muscles spécifiques en faisant des exercices peu intenses.

Pour commencer, une activité physique douce peut stimuler la circulation. Cela contribue à éliminer les toxines et à redistribuer le sang et les nutriments aux muscles qui ont été mis à rude épreuve pendant l'entraînement.

Dans une étude publiée en 2016 dans la revue PLoS One, les athlètes qui avaient effectué une séance de récupération active de 20 minutes ciblant les mêmes muscles que ceux utilisés pendant l'entraînement ont constaté une baisse significative de la fatigue musculaire par rapport aux athlètes qui n'avaient pas ciblé ces mêmes muscles. L'équipe de recherche a suggéré qu'une activité légère contribuait à éliminer l'acide lactique (un acide généré par l'organisme quand il produit de l'énergie pour l'exercice physique) des muscles et à réalimenter le sang en oxygène.

« L'objectif final est de diriger la circulation sanguine aux endroits où l'on veut récupérer », explique Alexander Rothstein.

Alimenter des muscles ciblés en sang et en nutriments permet aussi de réduire les gonflements et la sensibilité qui suivent un entraînement intense. Ça permet de prévenir ou de soulager les raideurs et les courbatures musculaires, ajoute Alexander Rothstein.

Tous ces effets combinés peuvent accélérer la récupération et te préparer à affronter ton prochain entraînement avec une énergie et une motivation renouvelées.

Par exemple, une étude publiée en 2010 dans l'International Journal of Sports Medicine a révélé que les performances des triathlètes étaient meilleures après une séance de natation dédiée à la récupération qu'après une journée de récupération passive. Selon l'équipe de recherche, l'eau aiderait à réduire l'inflammation en exerçant une pression (appelée pression hydrostatique) sur le corps.

En outre, d'après une étude de 2019 publiée dans l'International Journal of Environmental Research and Public Health, cette pression augmenterait l'afflux de sang dans les organes majeurs comme le cœur, le cerveau et les poumons, où plus d'oxygène et de nutriments peuvent être collectés pour réduire l'inflammation.

Mais les tissus musculaires ne sont pas les seuls à bénéficier de cette récupération active : les articulations en profitent aussi. « Pendant l'exercice physique, on produit plus de liquide synovial, qui sert à lubrifier les articulations », précise Alexander Rothstein. Résultat : moins de raideurs.

De plus, la récupération active peut t'aider à atteindre les 150 minutes recommandées d'activité physique modérée par semaine.