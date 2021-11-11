Comment choisir les meilleures chaussettes de running

Comment bien choisir ses chaussettes de running ?
Guide d'achat
Ce guide est conçu pour t'aider à trouver les chausettes parfaites pour courir.
Il n'y a presque rien de pire que de porter une mauvaise paire de chaussettes lorsqu'on court. Des chaussettes mal adaptées risquent de glisser dans la chaussure, de provoquer des ampoules ou de retenir la transpiration… De quoi t'empêcher de garder le rythme.
Une bonne paire de chaussettes de running doit être rembourrée et garder les pieds au sec, pour un maximum de confort tout au long de ton run. Voici quelques caractéristiques à privilégier lorsque vous achetez de nouvelles chaussettes de running.
Technologie anti-transpiration
Les chaussettes anti-transpiration sont un accessoire incontournable pour le running. La transpiration est le signe que vous donnez le meilleur de vous-même, mais elle peut aussi générer un frottement entre les chaussettes et les chaussures, et donc provoquer des ampoules. Le choix d'un mauvais tissu, comme le coton, peut faire transpirer davantage, ce qui vous donne une sensation de gonflement et de chaleur au niveau des pieds.
Lorsque vos pieds transpirent, il vous faut une matière à séchage rapide, qui absorbe et évacue la transpiration afin de garder les pieds au sec et de favoriser la circulation de l'air. Dans le cas contraire, vos pieds seront humides et de mauvaises odeurs peuvent apparaitre. Ce phénomène peut accentuer le risque de développer des infections fongiques, comme le pied d'athlète.
Les chaussettes intégrant la technologie Nike Dri-FIT évacuent la transpiration et améliorent son évaporation. Ce tissu respirant et aéré aux propriétés anti-odeur favorise la circulation de l'air pour vous permettre de garder les pieds au sec et au frais.
Amorti et effet de compression
Chaque choc de votre talon contre le sol produit une force qui représente trois à quatre fois le poids de votre corps. Si vous courez quotidiennement ou parcourez de longues distances, l'accumulation de ces chocs finit par provoquer des blessures typiques du running, comme la fasciite plantaire ou les fractures de fatigue. Des chaussures de running adaptées aident à absorber ces impacts, mais ne suffisent pas toujours.
Des chaussettes intégrant un amorti vont réduire encore plus ces chocs. Elles constituent donc une aide précieuse pour éviter les blessures et bénéficier d'un confort parfait lors de vos runs. En outre, ce type de chaussettes vous apportera une protection supplémentaire dans les zones les plus exposées aux frottements, comme l'arrière du talon ou le côté des orteils. Ces protections ciblées réduisent l'effet d'amincissement des chaussettes, qui est à l'origine des ampoules.
L'amorti peut aller de léger à renforcé, pour s'adapter à différentes activités et conditions climatiques.
- Amorti léger : Si vous aimez la sensation de courir pieds nus, optez pour des tissus légers avec un minimum d'amorti. Plus le tissu est léger, plus les mouvements deviennent souples et vous permettent de ressentir pleinement chaque foulée de votre run.
Les chaussettes Nike Spark Lightweight sont en tissu mesh fin et intègrent une technologie anti-transpirante, pour garder les pieds au sec et au frais. Ces chaussettes présentent également des fibres supplémentaires au niveau de la plante du pied et de la cheville, pour maintenir légèrement le pied à chaque foulée.
- Amorti moyen : Des chaussettes de running dotées d'un amorti moyen offrent à vos pieds le soutien dont ils ont besoin pour absorber les chocs tout en leur assurant une bonne souplesse à chaque mouvement. Modèles populaires auprès des adeptes de trail, les chaussettes à amorti moyen permettent à vos pieds de réagir en fonction des irrégularités du parcours tout en amortissant les impacts.
Les chaussettes Nike Everyday Plus Cushion sont rembourrées sous le talon et l'avant-pied, pour absorber les chocs quand tu t'entraînes. Elles disposent également d'une bande ajustée qui enveloppe le milieu du pied pour soutenir la voûte plantaire. Le tissu est renforcé au niveau du talon et de la pointe, pour limiter l'usure et assurer un confort longue durée.
- Rembourrage dense : les chaussettes de running avec un rembourrage renforcé sont idéales pour les runs par temps froid ou sur les terrains accidentés. Ces chaussettes sont plus épaisses et plus chaudes, elles assurent un maximum d'amorti pour vous protéger efficacement des conditions climatiques et des chocs. Elles sont parfaites pour les longues distances. Associez-les à des chaussures de running intégrant un amorti pour bénéficier d'une protection optimale contre les blessures.
Les chaussettes Nike Everyday Max Cushioned ont une semelle épaisse en molleton super confortable, parfaite pour les foot drills et autres séances de levée de pieds. À l'intérieur, les fils haute ténacité empêchent le pied de glisser. La technologie Dri-FIT vous permet de garder les pieds au sec et de bénéficier d'un maximum de confort en évacuant la transpiration quand l'effort commence à s'intensifier.
- Chaussettes à effet de compression : Ce type de chaussettes présente un effet de compression progressif qui stimule la circulation sanguine. Si vous êtes fan de runs longue distance, porter des chaussettes hautes de running à effet de compression permet de réduire les vibrations dans les muscles des mollets. Les vibrations sont un phénomène qui se produit à l'intérieur du muscle lorsque votre pied frappe le sol. Elles peuvent provoquer des microtraumatismes au niveau du muscle.
Soutien de la voûte plantaire
De bonnes chaussettes de running doivent également intégrer un système de soutien de la voûte plantaire. Une bande de soutien qui enveloppe la voûte plantaire apporte un maintien supplémentaire et absorbe une partie des chocs dans cette zone du pied. Cette particularité réduit le risque d'apparition de fasciite plantaire tout en améliorant la qualité de votre foulée.
Les chaussettes de running dotées d'un amorti renforcé offrent généralement un meilleur soutien. Elles présentent un rembourrage plus épais, et une poche plus profonde au talon pour mieux absorber les chocs. Les chaussettes mi-mollet Nike Trail Running sont conçues pour maintenir le pied sur les sentiers humides et rocailleux pendant tes runs tout-terrain. Autre avantage : la capacité du tissu en laine mélangée à réguler la température.
Prévention des ampoules
Les ampoules sont l'une des plus grandes craintes des adeptes du running. Ce sont les frottements accentués par la chaleur et l'humidité qui provoquent des ampoules. Les chaussettes de running idéales vous permettent de profiter de vos sorties sans que des ampoules se forment, ce qui est essentiel pour les runs longs et lorsque vous assouplissez vos nouvelles chaussures de running.
Pour limiter au maximum les frottements, optez pour des chaussettes de running intégrant un amorti dans les zones les plus exposées aux frottements, comme le talon et les orteils. Les chaussettes de running anti-ampoules présentent généralement des empiècements renforcés au niveau du talon et de la pointe, ainsi qu'un amorti plus prononcé.
La technologie Nike Dri-FIT vous permet de garder les pieds au frais et au sec en évacuant efficacement la chaleur et l'humidité. Un pied qui arrive à respirer et à réguler sa température risque moins de former des ampoules. Optez pour des chaussettes qui offrent une tenue souple et ajustée, et qui restent bien en place pour éviter les frottements provoqués par des glissements répétés dans la chaussure.
Hauteur de chaussette
Les chaussettes de running se déclinent en différentes hauteurs. Dans ce domaine, le choix repose avant tout sur des questions de style et de préférence. De la chaussette de running invisible à la chaussette mi-mollet en passant par les hauteurs intermédiaires, vous avez l'embarras du choix.
Comme leur nom l'indique, les chaussettes de running invisibles ne se voient pas une fois que tu as mis tes chaussures de running. Elles sont généralement plus fines, ce qui est gage de fraîcheur quand il fait chaud. Assurez-vous simplement que vos chaussettes invisibles ont suffisamment d'adhérence pour rester bien en place.
Les socquettes présentent souvent une meilleure protection au niveau du talon pour éviter les frottements et l'apparition d'ampoules. Elles sont aussi plus chaudes, et conviendront donc mieux par temps froid. Si vous portez des chaussures de randonnée, des chaussettes plus hautes protégeront vos chevilles des irritations.
Questions fréquentes
Quelles sont les chaussettes les plus adaptées quand il fait froid ?
Optez pour des chaussettes standard ou mi-mollet en automne et en hiver. Les chaussettes plus hautes présentent plus de tissu, et garderont donc mieux vos pieds et vos chevilles au chaud. Choisis des chaussettes épaisses en coton ou en laine, avec un rembourrage moyen à élevé.
Quelles sont les meilleures chaussettes de running quand on transpire des pieds ?
Tournez-vous vers des chaussettes qui contiennent des matières comme du polyester, du nylon et de l'élasthanne. Ces matières sont légères et aident les pieds à rester au frais. Au lieu de retenir la transpiration comme le coton ou d'isoler les pieds comme la laine mérinos, les fibres synthétiques intégrant la technologie anti-transpirante Nike Dri-FIT gardent les pieds au sec.
Faut-il courir avec des chaussettes à effet de compression ?
Les chaussettes à effet de compression peuvent être particulièrement indiquées pour le running, car elles aident à éviter l'apparition de crampes et de gonflements en améliorant la circulation sanguine. Il existe également des chaussettes invisibles à effet de compression qui offrent une action spécifiquement ciblée au niveau des pieds. Vous trouverez aussi des chaussettes montantes à effet de compression, qui se portent sous un pantalon d'entraînement et dont l'action vise à réduire les vibrations au niveau des mollets.
Rédaction : Emilina Lomas