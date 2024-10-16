Comment choisir la meilleure veste Nike Running pour temps froid

On ne trouve pas plus isolant que les doudounes, avec ou sans manches ! Normal, elles sont garnies de duvet ou de matières synthétiques. Même avec beaucoup d'isolation, ces vêtements d'extérieur pour le running restent légers.

Les doudounes Nike pour le running d'hiver intègrent la technologie Therma-FIT, qui améliore la respirabilité et tient chaud, le tout sans trop de volume. Les vestes de cette collection possèdent aussi des motifs réfléchissants, une capuche repliable et des fentes à zip. Certains modèles ont des ouvertures extensibles au niveau des pouces pour plus de protection et un col en tissu Fleece confortable.

Mieux encore : les vestes Nike Therma-FIT ADV. Leur technologie ciblée apporte plus d'isolation là où le corps en a le plus besoin (comme le buste) et une respirabilité optimale dans les autres zones, comme les aisselles.

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