Les meilleures vestes en Fleece Nike
Guide d'achat
Notre sélection de vestes en Fleece Nike : nouveautés pour le grand air et modèles confortables pour le quotidien.
Plus épaisses qu'un sweat à capuche ou qu'un pull, et moins encombrantes qu'une parka. Autant dire que les vestes en Fleece sont assez polyvalentes, confortables et douces pour affronter le froid.
En fonction de la météo, des situations et des goûts, il existe une veste en Fleece Nike adaptée. Ce guide est là pour t'aider à trouver la bonne veste en Fleece Nike. C'est parti !
5 types de vestes en Fleece Nike à découvrir
1. Vestes en Fleece pour la pluie
Prépare-toi à affronter le froid et l'humidité avec une veste en Fleece Nike faite pour la pluie. Ces vestes conçues en matières déperlantes, comme le nylon, protègent de l'humidité.
Mieux encore : certains de ces modèles intègrent des poches qui résistent à l'eau et un zip sur toute la longueur pour que la pluie ne pénètre pas le vêtement. Comme toutes les vestes en Fleece Nike, le confort passe avant tout, avec une doublure en tissu Fleece légère.
2. Vestes en Fleece pour le froid
Pour le froid, Nike a tout prévu avec ses vestes en Fleece. Les modèles Nike Sportswear sont pensés pour offrir un maximum de chaleur tout en légèreté. Ils peuvent donc être enfilés facilement par-dessus d'autres vêtements !
Les vestes et sweats à capuche Nike Tech Fleece peuvent aussi être portées au-dessus d'un vêtement par temps doux, ou être ajoutées sous une veste d'hiver par temps froid.
3. Vestes en Fleece Nike ACG
Les vestes en Fleece Nike All Conditions Gear (ACG) sont idéales pour jouer dans la neige ou randonner dans des conditions extrêmes et hivernales. Chaque modèle de la collection a ses propres caractéristiques. Par exemple, un revêtement extérieur imperméable ou une doublure intérieure ultra-isolante. De quoi affronter n'importe quel temps !
4. Vestes en Fleece conçues en matières durables
Les vestes en Fleece Nike conçues à partir de matières durables réunissent tous les bons côtés d'une super veste en Fleece : confort, résistance et isolation. En plus, elles sont fabriquées avec des matières durables : le polyester recyclé, créé à partir de bouteilles en plastique, ou encore le nylon transformé, qui vient de différents matériaux, comme les tapis et les filets de pêche usagés.
5. Vestes en Fleece pour enfant
Une veste en Fleece Nike permet aux enfants de rester au chaud pour le sport ou l'école, quelle que soit la météo. Découvre différents modèles offrant des revêtements extérieurs mats pour rester au sec face aux intempéries, plein de poches à zip pour ranger les objets essentiels ou encore des vestes légères à superposer !
(Contenu apparenté : Garde tes enfants au chaud grâce à ces vestes en Fleece Nike)
Rédaction : Julia Sullivan