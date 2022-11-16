Garde tes enfants au chaud grâce à ces vestes en Fleece Nike
Guide d'achat
Alliant une technologie qui conserve la chaleur et un tissu ultra-doux, les vestes en Fleece Nike pour enfant sont techniques, durables et confortables.
Les meilleures vestes en Fleece pour enfant les gardent au chaud à l'école, pendant leurs entraînements de sport et à la maison. Alliant une technologie qui conserve la chaleur et un tissu ultra-doux, les vestes en Fleece Nike sont fonctionnelles et durables, ce qui signifie qu'elles passeront les saisons sans problème.
Fermeture à zip athlétique ou pull douillet ? Achète dès maintenant des vestes en Fleece conçues pour les enfants de 3 à 15 ans.
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Les meilleures vestes en Fleece Nike pour enfant
1.Vestes en Fleece Nike ACG
La collection All Conditions Gear, connue sous le nom d'ACG, est conçue pour jouer en plein air. La technologie Nike Therma-FIT de ces vestes en Fleece contribue à réguler la température du corps, pour que les enfants puissent sauter, courir et jouer sur le terrain de jeu, au camping ou sur un sentier sans attraper froid.
De nombreuses poches et des fermetures à zip faciles à utiliser renforcent la fonctionnalité de ces vestes. Le tissu indéchirable aux coudes et au niveau d'autres zones très sollicitées améliore la durabilité. Si ces vestes en Fleece sont confortables et performantes, elles s'inspirent également des tendances streetwear, pour un style impeccable à l'école.
2.Vestes en Fleece Nike Sportswear
Les modèles décontractés au style athlétique de Nike Sportswear rendent ces vestes en Fleece idéales pour un cours de danse, un entraînement de foot ou la cour de récré.
Les vestes de cette collection ont une coupe décontractée et une doublure en Fleece ultra-douce. La veste Club Fleece est confortable pour une utilisation quotidienne, tandis que la veste Tech Fleece possède des propriétés anti-transpirantes pour les moments où la température commence à monter. Le design classique du Swoosh ne se démode pas, pour que les enfants puissent les porter année après année.
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3.Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece est tout ce qu'il y a de plus confortable. La matière en maille est chaude, légère et souple sur la peau. Le tissu respirant et anti-transpirant rend ces vestes idéales pour les activités et les sports qui font transpirer.
Le tissu de la veste Tech Fleece est fin, ce qui permet d'enfiler d'autres vêtements par-dessus. Les enfants peuvent la porter seule quand il fait frais ou la glisser sous un manteau épais quand les températures chutent. Certaines vestes à capuche à zip sont dotées de poches sur la poitrine ou sur les bras pour les petits objets essentiels. D'autres présentent un design plus simple avec une poche avant de type kangourou.
4.Nike Therma-FIT
Avec les vestes en Fleece Nike Therma-FIT, vos enfants peuvent jouer dehors même quand il fait froid. Cette technologie avancée est spécialement conçue pour les activités par temps froid, quand il faut réguler la température du corps, empêcher l'accumulation de transpiration et rester au chaud.
Ces vestes en Fleece sont le compagnon idéal pour faire du camping, jouer au foot ou marcher jusqu'au bus. Choisis entre fermeture à zip et sweat à capuche pour garder ton enfant au chaud.
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Rédaction : Hannah Singleton