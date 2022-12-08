Le juicing est-il bon pour la santé ? L'avis de spécialistes en diététique

Les tendances vont et viennent dans le domaine de la santé et du bien-être, et le juicing ne fait pas exception à la règle. Au fil des années, cette pratique n'a cessé de gagner (et perdre) en popularité. Et même si le juicing comporte des bienfaits, d'autres croyances populaires autour de cette pratique n'ont jamais été prouvées scientifiquement.

Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est le juicing, son nom résume bien le concept. « C'est le fait d'extraire ou de retirer le jus d'un fruit ou d'un légume et de jeter généralement le reste de l'aliment, y compris la pulpe, les fibres, les graines et la peau », indique Maya Feller, diététicienne et nutritionniste certifiée. Mais le juicing est-il vraiment bon pour la santé ? Et ses prétendus bienfaits valent-ils vraiment tout ce battage médiatique ?

Les diététiciennes Maya Feller et Brittany Modell te racontent tout dans cet article. Tu y découvriras les bienfaits du juicing et ses potentiels risques.