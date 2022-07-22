Encas hyperprotéinés approuvés par des diététiciens à consommer après l'entraînement

Les protéines en poudre, spécifiquement les protéines de lactosérum en poudre, constituent l'option la plus rapide couramment employée. La poudre, mélangée à de l'eau ou du lait, permet de consommer à tout moment entre 15 et 30 grammes de protéines (en fonction de la marque de la poudre).

Les autres encas rapides riches en protéines incluent :

Les œufs durs

La charcuterie tranchée

Le yaourt grec

Le fromage à effilocher

Le thon en conserve

La viande séchée

La portion des encas hyperprotéinés cités ci-dessus dépendra de votre objectif global en matière d'apport en protéines. Par exemple, une personne suivant un cours de yoga d'intensité modérée peut reprendre des forces avec moins de 20 grammes de protéines, ce qui correspond à deux œufs durs. Tandis qu'une personne venant de terminer une session d'une heure de musculation aura probablement besoin de 20 grammes de protéines ou plus. Cela peut correspondre à une portion de yaourt grec avec des fruits à coque et un œuf dur.

Pour les personnes végétaliennes, il peut être plus difficile de trouver des encas hyperprotéinés. Beaucoup de sources de protéines végétaliennes, comme les graines, les haricots, les fruits à coque et les céréales, ne sont pas complètes. Elles ne contiennent donc pas l'ensemble des neuf acides aminés essentiels. Néanmoins, les végétaliens ou végétaliennes peuvent tout de même atteindre facilement leur objectif d'apport en protéines. En combinant deux protéines incomplètes, il est possible de consommer tous les acides aminés nécessaires à la réparation des muscles. Prenons un exemple : vous pouvez manger du beurre de cacahuète sur une tranche du pain complet. Ensemble, ces deux aliments fournissent 12 à 15 grammes de protéines.

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Il est important de manger un encas hyperprotéiné après avoir fait du sport, mais les protéines ne sont pas les seuls macronutriments à consommer. En effet, les graisses et les glucides sont essentiels à la récupération. Un article publié dans leJournal of Sports and Medicine en 2010 étudie les types d'aliments consommés après l'entraînement et leur effet sur le développement des muscles, mais aussi sur la création du glycogène (carburant d'appoint stocké dans les muscles pour le sport).

Pour les personnes pratiquant des sports d'endurance (running longue distance, cyclisme et natation) ou celles faisant de la musculation et des sessions courtes et intenses de cardio à la salle de sport, la consommation de glucides et de protéines est particulièrement utile pour favoriser la récupération et le développement des muscles. Vous pouvez facilement combiner des protéines et des glucides avec un smoothie à base de fruits et de protéines en poudre, un yaourt grec avec des morceaux de fruit ou encore la moitié d'un sandwich à la dinde.

Encore une fois, envisagez de consulter un diététicien ou une diététicienne pour vous aider à réaliser un programme de nutrition adapté à vos besoins.