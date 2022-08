Les aliments à privilégier pour s'hydrater après un entraînement en extérieur

Globalement, les meilleurs alliés de l'hydratation sont les fruits et légumes. Pour ce qui est des fruits, la pastèque, la fraise et le melon sont composés de 90 à 100 % d'eau. En plus d'hydrater l'organisme, les fruits sont une excellente source de glucides et de sucres naturels. Déguster une salade de fruits frais après une séance d'entraînement est un excellent moyen de refaire le plein d'eau et d'apporter aux muscles les glucides dont ils ont besoin. Pour une récupération maximale, pensez à associer une petite salade de fruits à un yaourt grec nature pour ajouter un bon apport en protéines. Les fruits peuvent également être préparés en smoothies ou mélangés avec de l'eau de noix de coco, riche en électrolytes, ou encore mixés et versés dans des moules à glace. Vous obtiendrez alors un en-cas idéal pour se rafraîchir après une séance d'entraînement.

De nombreux légumes sont aussi principalement constitués d'eau. Les concombres, les poivrons, le céleri, la laitue, les tomates et les courgettes sont composés de 90 à 100 % d'eau. Un bol d'houmous accompagné de tranches de concombre, de poivron et de céleri est un bon encas pour se réhydrater tout en faisant le plein de fibres alimentaires après l'entraînement. Lorsque l'été arrive, remplacez les boissons protéinées achetées en magasin par un gaspacho de légumes fait maison accompagné de poulet rôti, plus hydratant et plus riche en nutriments qu'un shaker (qui est souvent bourré de nutriments sous forme de compléments alimentaires). Si le gaspacho ne vous tente pas, essayez de préparer une salade verte garnie de votre protéine préférée. C'est un moyen savoureux de se réhydrater (pour un repas léger ou une collation !).