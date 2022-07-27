Les aliments à privilégier pour s'hydrater après un entraînement en extérieur

Lorsqu'on parle de récupération post-entraînement, l'alimentation, le sommeil et les compléments alimentaires occupent une place centrale. Mais qu'en est-il de l'hydratation ? D'ailleurs, saviez-vous qu'il existe de nombreux aliments qui permettent de s'hydrater ?

Une étude, publiée en 2011 dans le Journal of Athletic Training et portant sur les pratiques et les perceptions en matière d'hydratation chez les coureurs de semi-marathon et de marathon, révèle que la majorité des participants ont constaté une détérioration de leurs performances (dans des conditions normales), liée à la déshydratation. L'étude a aussi révélé que de nombreux athlètes ne disposent pas de programme d'hydratation ou de moyens de contrôler leur niveau d'hydratation. Ce constat est préoccupant car la déshydratation peut limiter les performances sportives, surcharger le système cardiovasculaire et augmenter le risque de blessure (car la déshydratation peut entraîner une diminution du flux sanguin vers les muscles).

(Contenu apparenté : Voici précisément la quantité d'eau que vous devez boire par jour, d'après les experts)

Que vous soyez ou non un athlète, la déshydratation peut également entraîner des troubles cognitifs, des maux de tête et des troubles gastro-intestinaux. La déshydratation correspond à une perte de liquide trop importante dans l'organisme, ce qui peut se produire en cas de transpiration excessive sans apport adéquat en liquides. Les Académies nationales des sciences, de l'ingénierie et de médecine des États-Unis ont déterminé qu'un apport adéquat en liquide (par le biais de boissons et d'aliments hydratants) d'environ 3,7 litres par jour pour les hommes et 2,7 litres par jour pour les femmes suffit à garantir une bonne hydratation. Mais la quantité d'eau dont chaque personne a besoin au quotidien varie en fonction de son lieu de vie (pensez par exemple, au climat et à l'altitude), de son niveau d'activité, de son âge et de ses traitements médicamenteux.