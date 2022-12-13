L'entraînement rapide pour les abdominaux apprécié des coachs

Accorder une attention particulière à la ceinture abdominale est une excellente idée pour parfaire son entraînement.

« Les exercices de renforcement de la ceinture abdominale permettent d'améliorer sa posture, de stabiliser sa colonne vertébrale, de prévenir les douleurs dorsales et de booster ses performances sportives », explique Nicole Thompson, coach personnelle certifiée par l'American Council of Exercise.

Les muscles abdominaux comprennent le muscle droit de l'abdomen, les obliques internes et externes, le muscle transverse de l'abdomen, les muscles érecteurs du rachis, le muscle multifide et le carré des lombes. Les cibler à l'entraînement peut aussi contribuer à prévenir les blessures, notamment celles liées à la colonne vertébrale.

« Une ceinture abdominale forte participe au bon fonctionnement du bas du dos. Et elle empêche le rachis lombaire de trop se courber vers l'intérieur », affirme Jennifer Novak, spécialiste en force et conditionnement.

En général, le bas du dos est légèrement cambré : c'est normal. « Mais quand la courbure lombaire est exagérée, c'est l'hyperlordose. Elle exerce une tension supplémentaire sur la colonne, ce qui accroît le risque de blessures. Gare à l'hypertrophie discale et aux fractures de fatigue », prévient Jennifer Novak.

Mais inutile de passer des heures à faire des abdos chaque semaine pour en tirer des bénéfices. Voici un entraînement rapide et efficace signé Nicole Thompson pour renforcer toute la ceinture abdominale.