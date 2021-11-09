Comment prévenir les blessures courantes liées au running selon les experts

Songez à quel point votre corps est raide après s'être penché sur un écran d'ordinateur toute la journée. Ce n'est pas vraiment propice à de grandes foulées souples, n'est-ce pas ? Le fait d'aller courir directement après le travail peut entraîner une extension excessive des muscles et empêcher la mobilisation des bons muscles, explique Yera Patel. Visualisez la situation ainsi : si les éléments moteurs (vos fessiers) ne sont pas mobilisés, les muscles secondaires (comme les mollets ou les ischio-jambiers) doivent compenser, ce qui applique une tension supplémentaire sur les articulations des genoux et des chevilles.



Un échauffement n'est pas forcément long. Les échauffements favorisant une activation dynamique (des étirements basés sur le mouvement par opposition à des postures statiques) permet de préparer votre corps et de mobiliser les bons muscles avant de commencer à courir, précise Yera Patel. Selon une étude publiée dans le Journal of Strength and Conditioning Research, réaliser avant votre run une routine de cinq minutes composée d'une série de 10 répétitions d'étirement dynamique des jambes (comme des fentes et des balancements latéraux de jambe) peut également vous aider à courir plus longtemps. Les jours où vous ne pouvez même pas consacrer cinq minutes à un échauffement, prenez au moins les cinq premières minutes de votre run pour atteindre progressivement votre rythme de croisière, que ce soit en commençant par une marche rapide ou un petit jogging tranquille.





Maintenant, vous le savez : le secret de la longévité dans le running, ce n'est pas de chronométrer votre meilleure allure ou d'accumuler un certain nombre de kilomètres. C'est plutôt de faire tout ce que vous pouvez en dehors de la route, des sentiers ou du tapis de course pour que vos runs soient aussi bénéfiques pour votre corps que pour votre esprit.