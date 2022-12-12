Cinq bienfaits surprenants des jumping jacks

Un autre atout des jumping jacks ? Tu peux augmenter ou diminuer leur intensité selon tes besoins.

« En modifiant simplement le tempo de l'exercice (bouger plus vite ou plus lentement à chaque répétition), en sautant plus haut ou en y mettant plus de puissance, on modifie l'intensité de l'exercice », précise Alexa Javens.

Pour augmenter la difficulté, elle suggère de faire des jumping jacks avec un haltère léger dans chaque main. Cette variante permet de solliciter les muscles des épaules. Tu peux aussi placer des minibandes de résistance autour de tes chevilles pour cibler les muscles fessiers externes.

(Contenu apparenté : Les meilleurs exercices de niveau débutant avec bande de résistance)

Au contraire, si tu ressens le besoin de baisser le niveau d'un cran, Clara Baini conseille de modifier les jumping jacks en faisant des pas plutôt que des sauts. Les bras, eux, bougent de la même manière.

« C'est une bonne solution quand on a une blessure ou des douleurs au niveau des genoux, des chevilles, des hanches ou des lombaires. Même chose quand on veut commencer en douceur pour se familiariser avec l'exercice », indique la kiné. Autrement, elle propose d'isoler une partie du corps pour réduire l'intensité, en bougeant seulement les bras ou les jambes.