Neuf conseils d'entraînement importants pour les débutants qui préparent un marathon

Tu connais ce dicton ? « Oublier de se préparer, c'est se préparer à un échec. » Certes, ça peut sembler un peu dur, mais il y a une part de vrai, surtout quand on parle d'un exploit physique comme le marathon.

Mais après tout, l'échec est subjectif, non ? L'important ici, c'est de se donner les meilleures chances de réussite. En résumé ? Éviter les blessures (ou prendre soin de son corps tout au long de la période d'entraînement), avoir confiance en ses capacités, s'alimenter correctement pour favoriser les deux points précédents. Et enfin, prendre du plaisir à s'entraîner et à participer au marathon.

Si tu as le temps, le fondateur d'Orchard Street Runners, Joe DiNoto, recommande la lecture de « Hansons: Marathon Method », qui selon lui, « guide les personnes débutantes dans leur entraînement pour un marathon ». Il estime que ce livre est une excellente référence pour aider les novices à acquérir certaines connaissances. Elles seront utiles pour comprendre les trois aspects qu'implique l'entraînement au marathon : la physiologie, la nutrition et la récupération.

Raj Hathiramani, coach de running de niveau 1 certifié par l'USA Track and Field et la RRCA, explique qu'un programme idéal d'entraînement au marathon doit prendre en compte plein de facteurs. Par exemple, ton expérience en running, ton niveau de forme physique, tes blessures et ton état de santé, divers aspects de ta vie (travail stressant, etc.) et enfin, tes objectifs pour le marathon.

« Chaque semaine, le programme d'une personne débutante devrait allier des entraînements de running (des runs faciles, un run long et un run fractionné ou un tempo run) et un entraînement de renforcement régulier, mais aussi de cross-training », affirme Raj. Question distance, il est préférable d'y aller progressivement. N'augmente pas la distance parcourue de plus de 10 à 15 % par semaine, conseille-t-il. Aussi, évite d'enchaîner les entraînements intenses pour prévenir le surentraînement et les blessures.