Comment sprinter correctement

Pour réaliser cet exercice, vous aurez besoin d'un traîneau ou d'un sac de résistance (on en trouve dans la plupart des salles de sport). Si vous n'en avez pas à disposition, n'hésitez pas à en fabriquer un par vos propres moyens. L'idée, c'est de vous harnacher à un objet lourd ou à un traîneau lesté. Vous allez sprinter à puissance maximale tout en tractant cet équipement derrière vous. Commencez léger et augmentez le poids au fur et à mesure que vous vous habituez à l'exercice.

Si vous n'avez pas cet équipement sous la main enroulez une bande de résistance autour de votre taille et demandez à une personne de s'y accrocher derrière vous. Tractez cette personne derrière vous en sprintant. Commencez par quelques sprints sur 20 mètres.

Briana Williams ajoute que les poussées de traîneau sont une autre manière d'améliorer votre technique de sprint.

Dans les grandes lignes, cela consiste à lester un traîneau avec des poids et à le pousser au sol. Selon le poids que vous mettez dessus, cet exercice peut améliorer autant la vitesse que la puissance. Si vous n'avez pas accès à un traîneau dans votre salle de sport, un tapis de course peut constituer une alternative efficace pour effectuer des poussées.

Pour faire des poussées sur tapis de course, réglez la vitesse du tapis sur 1,5 km/h et assurez-vous que l'inclinaison soit réglée sur zéro pour cent. Tenez-vous aux poignées (ou à la console) et commencez à actionner la bande du tapis à la force de vos pieds. Astuce de pro : vous devriez sentir que vous mollets sont sollicités !