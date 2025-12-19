Balancements avec kettlebell : qu'est-ce que c'est et quels muscles ils travaillent

Une étude de l'American Council on Exercise a étudié les effets constatés chez les participants après avoir participé à deux séances de sport par semaine avec un kettlebell pendant huit semaines. Les chercheurs ont non seulement constaté des gains de force considérables chez les sujets de l'étude, mais aussi une augmentation notable de la capacité aérobique et de l'équilibre dynamique, ainsi qu'un renforcement de la ceinture abdominale.

« Les kettlebell swings utilisent beaucoup de grands groupes musculaires, et ils sont effectués de manière explosive, de sorte qu'ils font grimper ton rythme cardiaque très rapidement », explique Forest Vance, Russian Kettlebell Challenge Level II.

Le mouvement explosif d'extension de la hanche rend également les kettlebell swings efficaces pour améliorer la puissance de saut et de running. « L'extension de la hanche est la base de beaucoup de ces mouvements athlétiques », a déclaré Vance.