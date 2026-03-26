Cinq conseils de coachs pour s'améliorer en running (Oui, vraiment !)

S'améliorer en running signifie améliorer ta capacité à courir plus vite, à courir plus longtemps sans fatigue, à augmenter la distance que tu peux parcourir confortablement et à récupérer plus efficacement, tout en réduisant le risque de blessure.

Pour les runners et runneuses débutant·e·s et les athlètes expérimenté·e·s qui s'entraînent pour des courses de 5 km, 10 km ou des semi-marathons, les progrès proviennent de l'amélioration de la capacité aérobie (VO₂ max), de l'augmentation du seuil de lactate (le rythme le plus rapide que tu puisses maintenir avant que l'acide lactique ne s'accumule et que la fatigue ne s'installe), de l'affinement de mécanismes comme la cadence et la longueur des foulées, et du soutien apporté au corps par le renforcement musculaire et la récupération.

En bref, pour s'améliorer en running, il ne s'agit pas de courir plus de kilomètres, mais de s'entraîner plus intelligemment.