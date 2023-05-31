Les trois bienfaits du chocolat noir sur la santé d'après les nutritionnistes

Si tu as déjà pris du chocolat pour te réconforter, sache qu'il n'y a pas que toi. Si le goût sucré et la texture fondante de cette gourmandise sont les principales raisons pour lesquelles on se sent mieux après l'avoir dégustée, il existe aussi des raisons scientifiques qui expliquent pourquoi le chocolat noir améliore l'humeur.

Prenons l'exemple d'un essai contrôlé aléatoire (publié dans un numéro de 2022 du Journal of Nutritional Biochemistry) qui a étudié l'effet du chocolat noir sur l'humeur d'adultes en bonne santé et qui ont entre 20 et 30 ans. Dans le cadre de cette étude, les personnes ont consommé 30 grammes de chocolat noir à 85 % ou à 70 % chaque jour pendant trois semaines. Le groupe témoin n'a pas consommé de chocolat noir.

Pour donner un ordre d'idée, 30 grammes de chocolat représentent environ un tiers d'une tablette traditionnelle de chocolat noir. Quel a été le résultat de cette étude ? Les personnes qui ont consommé du chocolat noir à 85 % ont observé une réduction significative de leur sentiment de détresse émotionnelle, par rapport à celles qui n'ont consommé que du chocolat noir à 70 % et au groupe témoin. Ce résultat pourrait s'expliquer par les effets positifs du chocolat noir à 85 % sur le microbiome intestinal.

Outre sa capacité à préserver la santé et la diversité du microbiome intestinal, le cacao peut être bénéfique pour l'humeur car c'est une source riche en polyphénols (composés bénéfiques naturellement présents dans les plantes). Les polyphénols ont des propriétés antioxydantes qui peuvent influer sur l'humeur en réduisant l'inflammation, dont on pense qu'elle contribue à la dépression.

Une vaste étude épidémiologique, publiée dans un numéro de 2018 de la revue Molecules, a suggéré que les personnes qui suivaient un régime contenant des quantités élevées de polyphénols présentaient une réduction des symptômes dépressifs. Cela pourrait s'expliquer par le fait que la consommation de chocolat noir abaisse les niveaux de cortisol. La diminution du taux de cette hormone de stress peut, à son tour, contribuer à réduire les symptômes de l'anxiété et de la dépression.