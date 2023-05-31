Les trois bienfaits du chocolat noir sur la santé d'après les nutritionnistes

Les 3 bienfaits du chocolat noir sur la santé d'après une nutritionniste
Nutrition
Comme s'il y avait besoin d'une raison pour se faire plaisir avec du chocolat.
Le chocolat est aussi riche en saveurs et en antioxydants qu'il l'est par son histoire.
Des travaux de recherche laissent penser que le peuple maya a été le premier à cultiver le cacaoyer, la plante à partir de laquelle est produit le cacao (et le chocolat). En fait, la version originale de la boisson, composée de cacao, d'eau chaude et d'épices, était connue sous le nom de « boisson des dieux ».
Aux XVIe et XVIIe siècles, on attribuait au cacao des vertus médicinales expectorantes, diurétiques, antidépressives et aphrodisiaques. Des propriétés qui ne sont pas très éloignées de plein de bienfaits du cacao vantés aujourd'hui. Mais avant de se plonger dans les bienfaits du chocolat noir sur la santé, il convient de considérer le chocolat dans sa globalité. Par exemple, on peut distinguer le chocolat au lait du chocolat noir.
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Comment est produit le chocolat ?
Le cacao est récolté sur le cacaoyer Theobroma. Une fois torréfiées à haute température, les fèves de cacao prennent la forme familière qu'on leur connaît. Une fois les fèves de cacao broyées en une fine poudre, elles sont souvent mélangées à des ingrédients pour atténuer l'amertume naturelle des fèves. Le sucre, le lait et d'autres ingrédients permettent d'obtenir différents pourcentages de chocolat noir et, bien sûr, de chocolat au lait.
Quels sont les bienfaits du chocolat noir sur la santé ?
La valeur nutritive du chocolat provient de son ingrédient principal, le cacao. Peu transformé, le cacao est riche en minéraux tels que le potassium, le zinc et le magnésium. Il contient aussi des flavonoïdes (substances chimiques naturellement présentes dans les plantes et ayant des effets bénéfiques sur la santé), qui ont de puissantes vertus antioxydantes.
Toutefois, le type de chocolat noir qu'on achète a son importance. Par exemple, une étude publiée dans un numéro de 2017 de la revue Frontiers in Nutrition a montré que la plupart des recherches sur les bienfaits du chocolat noir sur la santé ont porté sur des variétés contenant jusqu'à 80 % de cacao. Pour rappel, le chocolat noir contient entre 50 et 95 % de cacao.
Voici les trois principaux bienfaits du chocolat noir pour la santé.
Les 3 bienfaits du chocolat noir sur la santé
1.Il peut favoriser la santé cardiovasculaire
La consommation de chocolat noir peut avoir un effet positif sur la santé cardiovasculaire, et ce, de différentes manières. Voici pourquoi : le chocolat à forte teneur en cacao peut avoir un effet bénéfique sur la santé cardiaque en abaissant la tension artérielle, en améliorant le fonctionnement des vaisseaux sanguins et peut-être même en réduisant les profils lipidiques (taux de cholestérol et de triglycérides).
Un essai contrôlé aléatoire réalisé en 2019 a montré que, dans un groupe de jeunes adultes en bonne santé, la consommation quotidienne de chocolat noir à 90 % de cacao pendant 30 jours a amélioré les valeurs de la tension artérielle par rapport à ceux qui ont consommé du chocolat noir à plus faible teneur en cacao. Conseil de pro : il est essentiel de maintenir une tension artérielle normale pour être en bonne santé. L'hypertension artérielle peut avoir des effets néfastes sur la santé en endommageant les vaisseaux sanguins et en imposant au cœur un effort supplémentaire.
Sur le plan des taux de lipides, une méta-analyse publiée en 2011 dans The European Journal of Clinical Nutrition a montré que la consommation régulière de chocolat noir réduisait le taux de cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL). Le LDL est l'une des formes de cholestérol communément appelées « mauvais cholestérol ». Quand le taux de LDL est supérieur à la normale, le risque de maladie cardiaque et d'accident vasculaire cérébral est plus élevé.
2.Il peut aider à améliorer l'humeur
Si tu as déjà pris du chocolat pour te réconforter, sache qu'il n'y a pas que toi. Si le goût sucré et la texture fondante de cette gourmandise sont les principales raisons pour lesquelles on se sent mieux après l'avoir dégustée, il existe aussi des raisons scientifiques qui expliquent pourquoi le chocolat noir améliore l'humeur.
Prenons l'exemple d'un essai contrôlé aléatoire (publié dans un numéro de 2022 du Journal of Nutritional Biochemistry) qui a étudié l'effet du chocolat noir sur l'humeur d'adultes en bonne santé et qui ont entre 20 et 30 ans. Dans le cadre de cette étude, les personnes ont consommé 30 grammes de chocolat noir à 85 % ou à 70 % chaque jour pendant trois semaines. Le groupe témoin n'a pas consommé de chocolat noir.
Pour donner un ordre d'idée, 30 grammes de chocolat représentent environ un tiers d'une tablette traditionnelle de chocolat noir. Quel a été le résultat de cette étude ? Les personnes qui ont consommé du chocolat noir à 85 % ont observé une réduction significative de leur sentiment de détresse émotionnelle, par rapport à celles qui n'ont consommé que du chocolat noir à 70 % et au groupe témoin. Ce résultat pourrait s'expliquer par les effets positifs du chocolat noir à 85 % sur le microbiome intestinal.
Outre sa capacité à préserver la santé et la diversité du microbiome intestinal, le cacao peut être bénéfique pour l'humeur car c'est une source riche en polyphénols (composés bénéfiques naturellement présents dans les plantes). Les polyphénols ont des propriétés antioxydantes qui peuvent influer sur l'humeur en réduisant l'inflammation, dont on pense qu'elle contribue à la dépression.
Une vaste étude épidémiologique, publiée dans un numéro de 2018 de la revue Molecules, a suggéré que les personnes qui suivaient un régime contenant des quantités élevées de polyphénols présentaient une réduction des symptômes dépressifs. Cela pourrait s'expliquer par le fait que la consommation de chocolat noir abaisse les niveaux de cortisol. La diminution du taux de cette hormone de stress peut, à son tour, contribuer à réduire les symptômes de l'anxiété et de la dépression.
3.Il peut favoriser une glycémie équilibrée
Il peut sembler paradoxal de penser que l'on peut améliorer le contrôle de la glycémie en mangeant du chocolat, mais c'est pourtant l'idée. Mais avant de courir acheter du chocolat au nom de la santé, souviens-toi que la plupart des barres chocolatées sont riches en sucre et pauvres en polyphénols, et que ces barres en particulier n'aideront pas à réguler la glycémie.
Les recherches sur la contribution du chocolat noir à l'équilibre de la glycémie sont mitigées et d'autres études doivent être menées. Toutefois, il semble que la teneur en polyphénols du chocolat noir puisse contribuer à améliorer la tolérance à l'insuline. Néanmoins, si la glycémie est un sujet qui te préoccupe, sâche que le choix d'un chocolat noir n'a probablement pas d'effet sur le taux d'insuline à jeun, par rapport à un chocolat dont le pourcentage de cacao est moins élevé.
En effet, des taux d'insuline constamment élevés peuvent rendre les cellules résistantes à l'insuline, ce qui signifie qu'elles ne peuvent plus absorber le glucose présent dans le sang. La résistance à l'insuline peut entraîner diverses maladies chroniques. Il est donc important de contrôler les taux d'insuline pour un bien-être optimal.
En conclusion
Pour résumer, la dégustation de chocolat sous toutes ses formes peut faire partie d'une alimentation riche et équilibrée. Le choix d'un chocolat noir (de préférence un chocolat contenant au moins 80 % de cacao) peut avoir des effets bénéfiques sur la santé. Il est important de se rappeler qu'une alimentation à base de fruits, de légumes, de protéines, de graisses saines et de fibres, la pratique d'une activité physique et une bonne hygiène de sommeil sont essentielles sur le plan de la longévité.
Rédaction : Sydney Greene, nutritionniste.